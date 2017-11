Syrische Armee kämpft sich in Deir Ezzor weiter voran

Wie inoffizielle Quellen am heutigen Mittwoch mitteilten, ist es der syrischen Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in der Stadt Deir Ezzor gelungen, den Bezirk Al-Jubeileh und den nahegelegenen Zentralpark einzunehmen.

Auf einer aktuellen Karte von @Serem001 ist zu sehen, dass ISIS in der Stadt Deir Ezzor inzwischen nicht mehr viel Gelände hält.

Geht es in dem gegenwärtigen Tempo weiter, dass die Armee jeden Tag mindestens einen Bezirk der Stadt einnimmt, könnte ISIS in der Stadt Deir Ezzor schon in einer Woche Geschichte sein.

Im Süden der Provinz Deir Ezzor sind die syrische Armee und ihre Partner von T2 aus weiter in Richtung Osten, also Albukamal und irakische Grenze, vorangekommen. Letzter Stand soll da nun sein, dass die Armee und ihre Partner, in der Gegend vornehmlich Hisbollah, seit der Einnahme von T2 jetzt 18 Kilometer weiter sind.

Der Kampf gegen ISIS scheint an dieser Front ausgesprochen hart und schwierig zu sein, was erklärt, dass es da nur langsam vorangeht und dass die russischen Streitkräfte da nach dem gestrigen Einsatz von Marschflugkörpern heute schwere Langstreckenbomber eingesetzt haben.

Video:Tu-22M3 bombers carried out an air strike on ISIS targets near Abu Kamal.#DeirEzzor pic.twitter.com/CGWl9lFp76 — Military Advisor (@miladvisor) November 1, 2017

Auf der östlichen Seite des Euphrat haben US-gestützte SDF-Kräfte derweil die Orte Jadeed Uqaydat und Baqarah eingenommen, womit sie der nördlich davon positionierten syrischen Armee östlich des Euphrat den weiteren Weg nach Süden versperren.

Beim Kampf der syrischen Armee gegen die Terrorgruppe Al Kaida im Nordwesten von Syrien hat unterdessen die Gruppierung „Zentraldivision der FSA“ in einem Video damit geprahlt, Al Kaida im Kampf gegen die syrische Armee mit von den USA gelieferten Panzerabwehrraketen zu unterstützen. Da FSA und andere Terroristen in Syrien, darunter Al Kaida, wie jüngst der ehemalige katarische Regierungschef Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani sogar öffentlich zugab, unter anderem von Katar, Saudi Arabien, der Türkei und dn USA gemeinsam unterstützt wurden, ist das natürlich kaum noch eine Überraschung. Die syrische Armee und ihre Partner wissen damit inzwischen umzugehen.

Aber aus dem Nordirak gibt es heute Neuigkeiten. Al-Jazeera-Reporterin Stefanie Dekker berichtete von vor Ort, dass sich sowohl der irakisch-türkische Grenzübergang Habur-Sinir als auch der Ort Faysh Khabour einschließlich des zugehörigen inoffiziellen irakisch-syrischen Grenzüberganges Semalka und des dazwischen liegenden Geländes sich nach wie vor in der Hand von Peshmerga-Kräften der kurdischen Autonomieregion befinden und keine irakischen Regierungskräfte vor Ort seien. Ein ebenfalls heute aufgetauchtes kurdisches Video, dass frisch aus der Region sein soll, scheint das zu bestätigen.

Fişxabur’un (Fişhabur) Haşdi Şabi ve Irak ordusunun eline geçtiğini iddia edenler izlesin… pic.twitter.com/kgxY61vACq — Sena Shafik (@senashafik) November 1, 2017

So wie es aussieht, lag also den gestrigen zumeist türkischen Meldungen von der irakischen Übernahme der irakischen Seite des Überganges Habur-Sinir tatsächlich nur ein vorübergehender türkisch-irakischer Besuch der irakischen Seite zugrunde.

Weiterhin meldete ein Journalist von Voice of America heute, dass der Barzani-Clan die Tage der irakisch-kurdischen Verhandlungen zur kampflosen Übergabe der Grenzposten offenbar genutzt hat, um die kurdischen Kräfte dort zu verstärken, was darauf schließen lasse, dass die Verhandlungen gescheitert und im dem Grenzgebiet bald Kämpfe zu erwarten seien. Der Barzani-Clan soll außerdem für 150 Dollar pro Mann Kräfte in Nordsyrien angeheuert haben, um für ihn gegen die irakische Armee zu kämpfen.

Von irakischer Seite war inoffiziell zu hören, dass das irakische Armeekommando aus diesen Gründen bereits den Befehl zum Einrücken in die von Kräften der kurdischen Autonomieregion beherrschte iraksiche Grenzregion im Dreiländereck gegeben hat, nach Möglichkeit kampflos, aber wenn nötig auch im Kampf. US-Bedenken dagegen soll Abadi beiseite geschoben haben.

Zur Zeit bewegen sich die Kräfte der irakischen Armee jedoch nach wie vor nicht und es fallen auch noch keine Schüsse, was darauf hindeutet, dass die USA derzeit möglicherweise noch einen diplomatischen Versuch unternehmen, die anstehenden Kampfhandlungen doch noch im letzten Augenblick zu verhindern.

