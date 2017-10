Syrische Armee kommt in der Stadt Deir Ezzor voran

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Mittwoch mitteilte, ist es der syrischen Armee in der ostsyrischen Stadt Deir Ezzor gelungen, den Bezirk Sinaa von ISIS-Terroristen zu befreien.

Inoffiziellen Angaben zufolge soll die syrische Armee auch in benachbarten Bezirken ein Stück vorangekommen sein. Die aktuelle Lage in der Stadt Deir Ezzor sieht auf einer Karte wie folgt aus:

Im Irak gab Abu Mahdi al-Mohandes, der stellvertretende Leiter der irakischen Volksmobilisierungseinheiten, unterdessen den Beginn der Militäroperation zur Rückerlangung der Gegend Al-Qaim von ISIS-Terroristen bekannt. Al-Mohandes fügte hinzu, dass die irakische Armee und die Volksmobilisierungseinheiten die ISIS-Terroristen von unterschiedlichen Seiten attackieren, um die ganze irakisch-syrische Grenze zu kontrollieren. Der irakische Regierungschef Abadi war heute derweil zu Gesprächen beim türkischen Präsidenten Erdogan und Ministerpräsidenten Yildirim, wo es auch um die Sicherung der irakischen Grenzen ging. Yildirim sicherte Abadi dabei Berichten zufolge zu, dass die Türkei dem Irak die „notwendige Unterstützung“ dafür geben wird, damit der Irak die Kontrolle über den irakisch-türkischen Grenzübergang Habur bekommt, der auf irakischer Seite seit einer Weile von Kräften des von „Israel“ unterstützten kurdischen Separatistenführers Massud Barzani kontrolliert wird.

Wie genau der Irak mit türkischer Hilfe die Kontrolle über den Grenzübergang Habur zurückgewinnen willl, wurde nicht bekannt gegeben, aber Bebachter rechnen damit, dass Barzanis Kräfte sich bei Ankunft der irakischen Sicherheitskräfte von dort ebenso kampflos oder weitgehend kampflos zurückziehen werden, wie sie das zuvor in Kirkuk gemacht haben. In sozialen Medien waren am Mittwoch bereits Fotos und ein Video aufgetaucht, die belegen sollen, dass Abu Mahdi al-Mohandes und ihm unterstellte Kräfte sich heute bereits im Norden der Provinz Nineveh nahe Faysh Khabur unweit des Grenzübergangs Habur aufgehalten haben soll. Die nächsten Tage werden vermutlich zeigen, ob das zutreffend ist.

Gemeinsames irakisch-türkisches Ziel ist die Errichtung eines irakisch-türkischen Transportkorridors, der nicht von Barzanis Milizen blockiert werden kann. Mit der Realisierung dieses Vorhabens würde der Irak auch die Kontrolle über die bislang noch von kurdischen Milizen kontrollierten Teile der syrisch-irakischen Grenze wiedererlangen.

Advertisements