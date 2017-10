Syrische Armee rückt Richtung Abu Dhuhur vor

Inoffiziellen Quellen zufolge ist die syrische Armee am heutigen Dienstag von Ithriya aus in Richtung der in der Provinz Idlib gelegenen und seit Jahren von Al-Kaida-Terroristen besetzten Luftwaffenbasis Abu Dhuhur vorgerückt.

Letzten inoffiziellen Informationen zufolge soll die syrische Armee bei dem Vormarsch bereits das Dorf Jubb al Abyad aus der Hand von Terroristen befreit haben.

Der Vorstoß der Armee in die Idlib-Tasche steht vollständig im Einklang mit dem im September geschlossenen Astana-Abkommen, dem zufolge im Osten der Idlib-Tasche die Verantwortung für die Eliminierung von Al Kaida bei Iran und der syrischen Armee liegen soll.

Aus der ostsyrischen Provinz Deir Ezzor wurde heute inoffiziell gemeldet, dass die syrische Armee den östlich des Euphrat gelegenen Ort Tabiyah eingenommen haben soll.

Einige Hundert Kilometer weiter nordöstlich sind irakische Sicherheitskräfte unterdessen damit beschäftigt, die separatistischen Milizen des von „Israel“ unterstützten Barzani-Clans, der bei der Unterstützung des takfiristischen Terrorismus in Syrien und Irak im Vorfeld der Ausrufung des sogenannten Kalifats durch die Terrorgruppe ISIS bekanntlich eine wesentliche Rolle gespielt hatte, zurückzudrängen.

Jalal Talabani noted at France 24, that Massoud Barzani had received support from Israel to invite Daesh terrorists in Iraq pic.twitter.com/tA2AN5xRoX — Hamza sulyman 🇸🇾 (@hamza_780) October 24, 2017

Inoffizielle Quellen berichteten heute aus dem Irak, dass irakische Sicherheitskräfte in der Provinz Nineveh gegen teils erheblichen Widerstand von separatistischen Milizen entlang der syrisch-irakischen Grenze nordwärts bis zur Ortschaft Faysh Khabour nahe des Dreiländerecks Irak-Syrien-Türkei vorgestoßen sind. Die Hasbaraschleuder Reuters thematisierte den Vorstoß der irakischen Sicherheitskräfte auch, meldete dazu allerdings unter Berufung auf den Barzani-Clan, dass der Vorstoß der irakischen Sicherheitskräfte von Barzanis Milizen bis zur 40 Kilometer südlich von Faysh Khabour gelegenen Grenzstadt Rabia zurückgeworfen worden sei. Um Sympathien für Barzanis separatistische Milizen zu generieren, die weit außerhalb des ihnen erlaubten Bereichs der aus den irakischen Provinzen Dohuk, Erbil und Salamania bestehenden kurdischen Autonomieregion agieren und den Rückzug verweigern, erklärt Reuters, dass der Grenzort Faysh Khabour in der Provinz Dohuk, also in der legalen Autonomieregion liege, vergisst dabei jedoch zu erwähnen, dass die Grenzsicherung im ganzen Irak laut Artikel 110 der irakischen Verfassung der Zentralregierung in Bagdad obliegt, womit der Einsatz der irakischen Sicherheitskräfte an der Grenze sehr wohl durch das irakische Recht gedeckt ist.

The Current ongoing Ops by #Iraqi forces includes

🔴 Fesh Khabour

🔴Ibrahim Al-Khalil crossing

🔴 Al-Qosh

🔴 Shekhan

🔴Fayida

⚫️villages nearby pic.twitter.com/PcZyPwkpKd — Iraq Day (@iraq_day) October 24, 2017

Hintergrund des wütenden Widerstands von Barzanis Milizen gegen das Vorrücken der irakischen Sicherheitskräfte an der Grenze dürfte sein, dass Barzani und seine Unterstützer bei erfolgreicher Grenzsicherung die Möglichkeit verlieren, unbehelligt Terroristen und Waffen zwischen der kurdischen Autonomieregion des Irak und dem sogenannten SDF-Gebiet in Syrien auszutauschen.

Advertisements