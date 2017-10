Syrische Armee rückt Richtung Al-Bukamal vor

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Montag berichtete, setzten syrische Armeeeinheiten ihren Vormarsch in Richtung der am Euphrat nahe der syrisch-irakischen Grenze gelegenen Stadt Al-Bukamal erfolgreich fort.

Während SANA den inoffiziell bereits gestern bekannt gewordenen Vormarsch am Euphrat stromabwärts entlang betonte, konzentrierten sich inoffizelle Meldungen heute auf den Vormarsch der Armee auf die westlich von Al-Bukamal gelegene Pumpstation T2, über die die syrische Armee heute Feuerkontrolle erhalten haben soll.

Letzten inoffiziellen Meldungen zufolge soll die syrische Armee gegenwärtg um die Einnahme von T2 kämpfen.

Irakische Sicherheitkräfte sind unterdessen im Nordirak weiter gegen von Israel und NATO-Staaten unterstützte Unfriedensstifter vorangekommen.

Die von Israel und Partnern, darunter möglichweise auch Deutschland, unterstützten Terrorgruppen befinden sich also auch da auf dem Rückzug.

