Syrische Armee rückt am Euphrat weiter stromabwärts vor

Wie aus inoffiziellen Meldungen hervorgeht, sind die syrische Armee und ihre Partner am heutigen Sonntag in der Provonz Deir Ezzor von der Stadt Mayadin aus westlich des Euphrat weiter stromabwärts vorgerückt und in den bislang von der Terrorgruppe ISIS beherrschten Ort Quriyah vorgedrungen.

Unklare Nachrichten kamen heute von der Lage auf dem östlich von Mayadin auf der anderen Seite des Euphrats gelegenen Omar-Ölfeld. Nachdem die iranische Nachrichtenagentur Fars News gestern unter Berufung auf Feldquellen gemeldet hatte, die syrische Armee habe dieses größte Ölfeld Syriens mit hubschraubergestützten Luftlandetruppen aus der Hand von ISIS-Terroristen eingenommen, meldeten die US-gestützten SDF-Kräfte heute, sie hätten eben dieses Al-Omar-Ölfeld eingenommen. Inoffiziellen syrischen Meldungen zufolge soll die Einnahme des Al-Omar-Ölfeldes durch die US-gestützten SDF-Kräfte durch Umflaggend er auf den Feldern anwesenden „Stammeskämpfer“ von ISIS auf SDF erfolgt sein.

Wer genau die Leute eigentlich sind, die nun das ausgedehnte Ölfeld beherrschen, und wem gegenüber sie wie loyal sind, scheint bis auf Weiteres ziemlich unklar zu sein. Die zur Israel-Lobby gehörende US-Propagandafabrik WINEP hatte es vor zwei Monaten für wichtig befunden, dass das Omar-Feld unter SDF-Kontrolle kommt, weil dadurch das Euphrat-Tal unter SDF-Kontrolle kommen würde und damit eine Verbindung zwischen Damaskus und Bagdad durch das Euphrat-Tal verhindert würde, was im israelischen Interesse sei. Das heutige Vorrücken der Armee von Mayadin aus am Euphrat entlang stromabwärts lässt diese Annahme der Israel-Lobby jedoch als unzutreffend erscheinen.

Außerdem wurde heute aus der Provinz Deir Ezzor von inoffiziellen Quellen berichtet, dass SDF-Kräfte den nördlich von Mayadin am östlichen Euphrat-Ufer gelegenen Ort Al Sheeil kampflos eingenommen haben sollen.

Advertisements