Syrische Armee stellt Sicherheit und Stabilität in Al-Qaryatayn wieder her

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Samstag mitteilte, haben die syrische Armee und ihre Partner die Sicherheit und Stabilität in der Stadt Al-Qaryatayn im Südosten der Provinz Homs wiederhergestellt, nachdem dort am 27. September rund 300 ISIS-Terroristen aus der von den USA zur Sperrzone erklärten Gegend von Rukban eingedrungen waren.

Im Osten von Syrien scheint es heute der syrischen Armee und US-gestützten SDF-Kräften gelungen zu sein, die am östlichen Ufer des Euphrat nördlich der Stadt Deir Ezzor gebildete ISIS-Tasche weitgehend zu eliminieren. Während inoffizielle syrische Quellen mitteilten, die syrische Armee habe dort die Ortschaften Shaqrah und Al-Hasan eingenommen, behaupteten SDF-nahe Medien, die SDF habe so ziemlich den ganzen Rest der Gegend eingenommen. Die Lage im Norden von Deir Ezzor könnte demnach nun etwa wie auf folgender Karte dargestellt aussehen:

Zur Lage in der Gegend südöstlich der Stadt Deir Ezzor behauptete die iranische Nachrichtenagentur Fars News heute, dass Regierungskräfte mit einer hubschraubergestützten Luftlandeoperation das große Omar-Ölfeld von ISIS-Terroristen eingenommen haben. Eine Bestätigung dafür aus anderer Quelle scheint es bislang jedoch nicht zu geben.

Das zionistische Besatzungsregime hat unterdessen auch am heutigen Samstag versucht, den erfolgreichen Anti-Terror-Kampf der syrischen Armee und ihrer Partner durch Artilleriebeschuss einer syrischen Armeestellung in Südwestsyrien zu stören.

