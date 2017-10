US-Präsident Trump „dezertifiziert“ UNO-Sicherheitsratsresolution 2231

US-Präsident Trump hat heute in einer „mit einem Stapel von wahnhaften Behauptungen“ garnierten Anti-Iran-Rede erklärt, dass er dem US-Kongress gegenüber zukünftig nicht mehr zertifizieren wird, dass der Iran sich an den in UNO-Sicherheitsratsresolution 2231 zu einem verbindlichen Teil des Völkerrechts gewordenen Iran-Deal JCPOA hält, neue US-Sanktionen gegen die iranischen Revolutionsgarden auf den Weg gebracht und damit gedroht, den JCPOA zu beenden, wenn daran keine ihm gefallenden Verbesserungen gemacht werden.

Damit ist nun der US-Kongress am Zug, doch der von Gegnern des Iran-Deals dominierte Kongress dürfte sich nun vermutlich schwer tun mit konkreten praktischen Schritten.

Kristina Wong beschreibt die von Trump in seiner Rede angekündigte „neue Iran-Politik“ der USA bei Breitbart mit freundlichen Worten. Jenseits von Breitbart freundliche Worte für Trumps neue Iran-Politik zu finden, ist jedoch schwierig. Die anderen Unterzeichner des JCPOA, also die EU, Deutschland, UK, Frankreich, Russland, China und Iran, äußerten sich durch die Bank total ablehnend. Lediglich aus Israel und Saudi Arabien kamen dazu freundliche Kommentare.

Jennifer Rubin meint, Trump habe am Tag Eins der neuen Iran-Politik die USA von ihren Verbündeten isoliert, überparteiliche Unterstützung im Kongress verloren und die Aufmerksamkeit von Irans nicht-nuklearem Verhalten hin zu Hinweisen auf die Nichteinhaltung des Deals durch die USA zu schieben. Jennifer Rubin findet das als glühende Unterstützerin des aggressiven Apartheidregimes von Tel Aviv natürlich ganz schrecklich. Aber wer Israel und die israelische Kriegslobby nicht so toll findet, der mag das Ergebnis des ersten Tages von Trumps neuer Iran-Politik weniger schlimm finden.

