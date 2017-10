Wie die syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Dienstag mitteilte, hat die syrische Armee alle Hügel und Positionen an der syrisch-jordanischen Grenze im Südosten der Provinz Damaszener Umland eingenommen und damit die Kontrolle über 8000 qkm Territorium wiedererlangt.

Auf einer Karte von @Suriyak sieht der Erfolg, für den die Armee monatelang gekämpft hat, wie folgt aus:

Die syrische Fußballnationalmannschaft hat in Australien 2:1 nach Verlängerung denkbar knapp verloren und damit die Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft in Russland verpasst. Trotz der verpassten Qualifikation wird die Überraschungsmannschaft in Syrien dafür gefeiert, dass sie überhaupt soweit gekommen ist.

