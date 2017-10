Wie inoffizielle Quellen meldeten, ist einer größeren Gruppe von ISIS-Terroristen am heutigen Montag aus einem Rest der zentralsyrischen ISIS-Tasche die von der syrischen Armee beherrschte Straße Salamiyah-Ithriya kreuzend ein Durchbruch in den Südosten der von Al-Kaida-Terroristen beherrschten Idlib-Tasche gelungen.

Berichtet wird, dass die durchgebrochenen ISIS-Terroristen in der Idlib-Tasche ein rund 200 qkm großes Gebiet einschließlich zwölf darinliegender Dörfer von Al-Kaida-Terroristen erobert haben.

Die Terrorgruppe Al Kaida und ihre Unterstützer reagierten auf die Entwicklung, indem sie in sozialen Medien Klagelieder anstimmten. Ein beliebtes Narrativ scheint dabei zu sein, dass sie der syrischen Armee vorwerfen, nicht aufopferungsvoll genug gekämpft habe, um den Durchbruch der Terrorgruppe ISIS in die von der Terrorgruppe Al Kaida beherrschte Idlib-Tasche zu verhindern, es deshalb nun weitere Kämpfe zwischen unterschiedlichen Terrorgruppen in der Idlib-Tasche gebe und die syrische Armee damit dem Regime-Change-Versuch in Syrien geschadet habe. Dass die syrische Armee ihre Aufgabe nicht darin sieht, zu verhindern, dass ISIS-Terroristen und Al-Kaida-Terroristen sich gegenseitig eliminieren, scheint dabei manch einer zu übersehen.

Die syrische Armee setzte SANA zufolge am heutigen Montag ihren Anti-Terror-Kampf in der ostsyrischen Provinz Deir Ezzor fort, konnte dabei heute jedoch keine signifikanten Fortschritte im Gelände vermelden.

