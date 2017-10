Türkische Unterhändler reisen in die Idlib-Tasche

Nachdem es am heutigen Sonntag Morgen an der nordwestsyrisch-türkischen Grenze zu einem kurzen Gefecht zwischen Terroristen und türkischen Soldaten gekommen ist, sind türkische Unterhändler in die Idlib-Tasche zu Verhandlungen mit den unter Führung von Al-Kaida-Terroristen kämpfenden bewaffneten Gruppen in er Idib-Tasche gereist.

Turkish forces (NATO) entered Syria via Atmeh border crossing towards Darat Izza & the best part; they are escorted by Al Nusra (Al-Qaeda) pic.twitter.com/QNokAVBb9K — The'Nimr'Tiger 🇸🇾 (@Souria4Syrians) October 8, 2017

Bereits seit einer ganzen Weile hat die Türkei gepanzerte Truppen an der Grenze zusammengezogen und fhrende türkische Politiker haben immer wieder Anspielungen auf einen mit den Vereinbarungen von Astana im Einklang stehenden Einmarsch türkischer Truppen in die Idlib-Tasche zum Kampf gegen Al Kaida gemacht.

Doch bislang ist das nicht geschehen. Stattdessen sieht das so aus, dass die Türkei von der russischen Luftwaffe unterstützte FSA-Gruppen die Eliminierung von Al Kaida in der Idlib-Tasche übernehmen lassen will und die türkischen Truppen bloß an der Grenze stehen.

Aus der ostsyrischen Provinz Deir Ezzor meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA heute vom Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS, das die syrische Armee die Terroristen in der Stadt Mayadeen umzingelt hat, Weiterhin meldete SANA aus der Provinz, dass die syrische Armee östlich des Euphrat den Ort Marat al-Fouqa vollständig und den Ort Hatla al-Tahtani größtenteils eingenommen hat und sich damit östlich des Euphrat gegen schweren ISIS-Widerstand weiter in Richtung der kaputten Siyasia-Brücke vorkämpft.

Im Irak ist es Sicherheitskräften unterdessen gelungen, auch den letzten Rest der bis dato von ISIS-Terroristen gehaltenen Hawija-Tasche einzunehmen.

