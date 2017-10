Syrische Armee nimmt Hügel in der Beit-Jinn-Tasche ein

Wie inoffizielle Quellen mitteilten, ist es der syrischen Armee und ihren Partnern am heutigen Samstag im Kampf gegen von „Israel“ unterstützte Al-Kaida-Terroristen in der in Westsyrien gelegenen Beit-Jinn-Tasche gelungen, einige Hügel einzunehmen.

24 Resistance Axis zufolge hat die syrische Armee damit Feuerkontrolle über eine Nachschublinie der Terroristen gewonnen.

In der ostsyrischen Provinz Deir Ezzor hat die syrische Armee heute inoffiziellen Angaben zufolge die Kontrolle über den ehemaligen Flughafen von Al Mayadeen erlangt.

Außerdem soll die Straße von Sukhnah nach Deir Ezzor nach zahlreichen Attacken von ISIS-Terroristen in den vergangenen Wochen nun endlich wieder frei sein.

Im Irak sind die Sicherheitskräfte derweil mit dem Ausräumen der ISIS-Tasche um Hawija fast fertig.

Der Kommandeur der Operation zur Befreiung von Hawija erklärte am Samstag Iraqi News zufolge, in der zweiten Phase der Operation seien ISIS-Mitglieder getötet worden.

Advertisements