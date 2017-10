Syrische Armee beginnt Erstürmung von Al-Mayadin

Wie die russische Nachrichtenagentur Sputnik am heutigen Freitag mitteilte, hat die syrische Armee in der Provinz Deir Ezzor mit der Erstürmung der als Hochburg von ISIS-Terroristen bekannten Stadt Al-Mayadin begonnen.

Von Westen kommend soll die Armee bereits den Hypermarkt an der Ausfallstraße sowie die zur Stadt gehörende Großbäckerei, die Silos und die Rahbah eingenommen haben.

Ansonsten scheint gerade zunehmend in die Medien durchzusickern, dass US-Präsident Trump in der nächsten Woche zum vierteljährlichen Termin nicht beabsichtigt, dem US-Kongress zu bescheinigen, dass der Nukleardeal mit dem Iran im nationalen Interesse der USA liegt. Sollte das so kommen, hat der US-Kongress geltenden US-Gesetzen zufolge 60 Tage Zeit, um die von den USA aufgrund des Nukleardeals ausgesetzten nuklearbezogenen Sanktionen gegen den Iran ganz oder teilweise wieder in Kraft zu setzen oder andere Sanktionen zu beschließen.

Dass der Nukleardeal damit zusammenbrechen wird, ist jedoch nicht zu erwarten, da der Nukleardeal völkerrechtlich durch eine UNO-Sicherheitsratsresolution verankert ist und weder die Vetomächte China und Russland noch die EU gewillt sind, den Deal fallen zu lassen. Führende Vertreter der zionistischen Kriegslobby in den USA zeigen sich deshalb verärgert über die zu erwartende Entscheidung von Trump, obwohl Trump damit macht, was Israel und die Israel-Lobby von ihm lange verlangt haben. Denn wenn der von der Israel-Lobby dominierte US-Kongress nun Sanktionen gegen den Iran beschließt, ohne dass die EU mitmacht, sind die Sanktionen nahezu wirkungslos. Verbietet der US-Kongress beispielsweise dem US-Konzern Boeing, Passagierflugzeuge an den Iran zu verkaufen, dann kann Iran anstatt Boeings einfach mehr Airbus-Flugzeuge in der EU kaufen. Das einzige, was der US-Kongress mit seinen Sanktionen dann erreicht hätte, wäre eine Schädigung der US-Wirtschaft.

Trump dürfte sich damit aus der unangenehmen Situation befreien, öffentlich Position gegen den Irandeal bezogen zu haben, gleichzeitig aber, um die unangenehmen Konsequenzen eines Bruchs des Deals zu vermeiden, alle drei Monate zertifizieren zu müssen, dass der Deal im nationalen Interesse der USA liegt, und reicht den schwarzen Peter an den Kongress weiter. Und gegenwärtig scheint es so auszusehen, dass es im Kongress keine Mehrheit für die Wiedereinsetzung der im Zuge des Deals ausgesetzten Sanktionen zu geben scheint. Da Israel und die mächtige Israel-Lobby die USA und die westliche Welt unbedingt wieder auf Kriegskurs gegen Iran bringen wollen, ist es trotzdem zu erwarten, dass es in den nächsten zwei Monaten zu einem heftigen Hauen und Stechen um die US-amerikanische und westliche Politik gegenüber dem Iran kommen wird.

