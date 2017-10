Irakische Sicherheitskräfte nehmen ISIS-Hochburg Hawija ein

Wie der irakische Regierungschef Abadi und die irakische Armee mitteilten, ist es Sicherheitskräften am heutigen Donnerstag gelungen, die südwestlich von Kirkuk gelegene Stadt Hawija aus den Händen von ISIS-Terroristen einzunehmen.

Nun bleibt in der Gegend nur noch das Umland von Hawija von ISIS zu befreien.

Aus Syrien berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SANA vom Kampf gegen ISIS in der Provinz Deir Ezzor heute, dass es der syrischen Armee gelungen sei, bis auf fünf Kilometer an die Ausläufer der am Euphrat gelegenen Stadt Mayadin heranzukommen.

Die russische Marine hat die syrische Armee heute wieder durch den Einsatz von Marschflugkörpern gegen ISIS-Ziele im Raum Mayadin unterstützt.

Auch in Zentralsyrien, wo es immer noch rund 280 qkm von ISIS-Terroristen besetztes Gebiet geben soll, ist die syrische Armee heute wieder ein Stück vorangekommen.

Allzu lang dürfte es also nicht mehr dauern, bis die Terrorgruppe ISIS in Zentralsyrien komplett eliminiert ist.

Der erfolgreiche Anti-Terror-Kampf hat die Syrer heute allerdings wenig interessiert. Große Menschenmengen versammelten sich hingegen überall in Syrien vor Großbildschirmen, auf denen das in Malaysia ausgetragene Heimspiel der syrischen Fußballnationalmannschaft gegen Australien auf dem Weg zur WM-Qualifikation übertragen wurde.

الملايين في ساحات المدن السورية كافة يتابعون مباراة #سوريا_استراليا pic.twitter.com/p4fJDEPlHc — هاشتاغ سوري 🇸🇾 (@syria_hashtag) October 5, 2017

Mit einem 1 zu 1 wahrte sich die Überraschungsmannschaft aus Syrien dabei alle Chancen, sich am Dienstag im Rückspiel gegen die favorisierten Australier durchsetzen zu können.

Nachtrag 20 Uhr: Bei der Befreiung von Hawija wurden Iraqi News zufolge eine Reihe von Massengräbern gefunden, in denen ISIS-Terroristen sowohl getötete Sicherheitskräfte als auch Frauen und Kinder verscharrt hatten.

Advertisements