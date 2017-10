Russland hat Luftangriff gegen die Führung von Jabhat Al Nusra geflogen

Wie das russische Verteidigungsministerium der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA zufolge am heutigen Mittwoch erklärte, hat die russische Luftwaffe gestern in der Provinz Idlib einen Luftangriff gegen die Führung der in Syrien aktiven Al-Kaida-Terrorgruppe Jabhat Al Nusra geflogen, bei dem der Nusra-Führer „Golani“ schwer verletzt worden sein soll und mehr als 60 seiner Terrorkumpane ums Leben gekommen sein sollen.

Das russische Verteidgungsministerium verbreitete zu dem Luftangriff, dessen Koordinaten inoffiziellen Quellen zufolge beim Luftwaffenstützpunkt Ab Dhuhur gewesen sein sollen, folgendes Video:

Russland ist auf die Terroristen der Nusra Front in der zur Deeskalationszone erklärten Provinz Idlib unter anderem deswegen besonders schlecht zu sprechen, weil sie bei einem Großangriff vor einigen Tagen versucht hatten, einige russische Militärpolizisten gefangen zu nehmen, was Russland und seinen Partnern nur mit Mühe zu verhindern gelang. Zu der Frage, ob bei dem angegriffenen Treffen führender Nusra-Terroristen auch ausländische Agenten anwesend gewesen sein könnten, gab es bislang keine Erklärungen.

In einer weiteren Meldung berichtete die syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Mittwoch, dass die syrische Armee weitere Gebiete an der Straße von Deir Ezzor nach Mayadin eingenommen habe, dort heftig gekämpft werde und es in der Gegend viele Luftangriffe der syrischen Luftwaffe gebe. Inoffiziellen Quellen zufolge soll die syrische Armee bei ihrem Vormarsch von Deir Ezzor Richtung Mayadin westlich des Euphrat inzwischen am Rand des Ortes Boqros Tahtani angekommen sein.

Boqros Tahtani liegt bereits südlich der Stadt Busayrah, die östlich des Euphrat an der Einmündung des Flusses Khabour in den Euphrat liegt. Zur Lage in Busayrah zitierte die iranische Nachrichtenagentur Fars News einen als Anführer des Akidat-Stammes vorgestellten Herrn Sheikh Mohammad Amlah al-Daham dahingehend, dass die US-gestützten SDF-Kräfte ISIS-Kräfte aus diesem und anderen Orten der Gegend angeworben haben, dabei auch versucht haben, Busayrah durch Gespräche einzunehmen, sie mit der kampflosen Übernahme der Stadt jedoch gescheitert seien, weil Stammesführer da der Meinung seien, die SDF-Kräfte und die sie unterstütztenden USA wollten bloß überall die kurdische Fahne hissen und das syrische Öl rauben.

Zur Lage in Zentralsyrien berichtete SANA, dass die syrische Luftwaffe da eine Menge Fahrzeuge der Terrorgruppe ISIS zerstört und eine Anzahl an Terroristen getötet hat und dass die syrische Armee die Dörfer al-Bashir, al-Jarf al-Janoubi, al-Jarf al-Shimali und al-Wastani nahe Jub al-Jarah im östlichen Umland der Provinz Homs eingenommen hat. Inoffizielle Quellen meldeten derweil, dass die syrische Armee in derselben Gegend auch eine Reihe von Dörfern in der Provinz Hama eingenommen und die Bundesstraße 45 da unter Kontrolle bekommen hat. Demnach sehen die Reste der zentralsyrischen ISIS-Tasche, sofern davon überhaupt noch die Rede sein kann, gegenwärtig etwa wie folgt aus:

Des Weiteren meldeten heute inoffizielle Quellen, dass die syrische Armee an der Grenze zu Jordanien entlanggehend von Südwesten kommend weiter nach Nordosten vorgerückt ist, dort nun in die Provinz Homs vorgestoßen ist und nur noch rund 50 Kilometer vom von feindlichen Kräften besetzten syrisch-irakischen Grenzübergang Tanf nebst gleichnamiger Ortschaft und Basis entfernt ist.

Die Basis bei Tanf hat heute auch das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung erwähnt. Demzufolge haben sich da im Ort Rukban, also innerhalb des 50-Kilometer-Umkreises, den die USA dort illegal als ihr nach Belieben zu bombardierendes Gebiet betrachten, vor einer Woche rund 300 ISIS-Terroristen zusammengerottet, und dann von dort aus die Stadt Qaryatain in der Provinz Homs angegriffen und erobert. Dass die ISIS-Terroristen es dabei auf ihrem langen Weg von Rukban nach Qaryatain geschafft haben, sämtlichen offenen und versteckten Kontrollposten der syrischen Armee auszuweichen, betrachtet Russland als Beweis dafür, dass die ISIS-Terroristen dazu über Satellitenaufklärung verfügt haben müssen, die der russischen Einschätzung zufolge nur von den USA gekommen sein könne, was wiederum die Unterstützung der Terrorgruppe ISIS durch die USA beweise.

Das russische Verteidgungsministerium erklärte dazu weiter, wenn die amerikanische Seite solche und andere Geschehnisse als unglückliche „Zufälle“ erkläre, dann sollten sie sich darauf einstellen, dass die russischen Streitkräfte die unglücklichen Zufälle in den von den USA kontrollierten Zonen zukünftig „vollständig vernichten“ würden. Der russische Außenminister Lawrow hatte anlässlich des Staatsbesuches des saudischen Königs in Russland seinerseits in einem Artikel in der Zeitung Asharq Al-Awsat gerade ebenfalls erklärt, dass die USA mit Terroristen unter einer Decke stecken und sie fatale Provokationen verbrechen. Die im syrischen Grenzgebiet zu Jordanien aktiven Terroristen jammern unterdessen darüber, dass Jordanien ihnen am Montag ein zehntägiges Ultimatum zur Übergabe des an der Hauptstraße zwischen Damaskus und Amman gelegenen Grenzüberganges Nassib an die syrische Regierung gestellt habe, was darauf hindeutet, dass Jordanien sich bei der Betrachtung der Probleme mit dem Terror im jordanisch-syrischen Grenzgebiet eher der Sichtweise Russlands als der der USA anschließt.

Die USA selbst stehen dabei unter heftigem Druck von Israel und der mächtigen Israel-Lobby in den USA, die anstelle eines gemeinsamen Vorgehens gegen den Terror von Al Kaida und Kumpanen lieber eine Konfrontation mit Iran, Hisbollah, der syrischen Armee und Russland vorantreiben wollen. Die Liste der damit zusammenhängenden Meinungsverschiedenheiten zwischen dem US-Militär einerseits und Israel und der Israel-Lobby ist in den letzten Monaten lang geworden. US-Oberbfehlshaber Trump will das Militär nach einem Sieg über ISIS abziehen, Israel will, das es bleibt, um Iran in Schach zu halten. Das US-Militär und die Regierung der USA haben gegen das kurdische Referendum im Nordirak ausgesprochen, um den Kampf gegen ISIS nicht zu stören, Israel hingegen dafür. Und Israel und die Israel-Lobby wollen unbedingt, dass US-Präsident Trump den Nukleardeal mit dem Iran aufkündigt, während US-Verteidigungsminister Mattis vor dem Senat erklärte, dass das Festhalten am Deal im nationalen Interesse der USA ist.

Die Sprachrohre und Lakaien von Israel und der Israel-Lobby schießen aus allen Rohren, um US-Präsident Trump endlich dazu zu bewegen oder dazu zu zwingen, die Interessen der USA in der Außen- und Kriegspolitik und besonders im nahen Osten wie gewohnt den Interessen Israels unterzuordnen. Doch dabei bekommen Israel und die Israel-Lobby zumindest im Internet diesmal kräftig Gegenfeuer.

Ex-Militär- und Geheimdienstoffizier Philip Giraldi erklärte in einem vielgelesenen Artikel im Unz Review, dass einige besonders reiche Juden die USA in Kriege für Israel treiben. Und der darauf natürlich folgende Druck der Israel-Lobby gegen Philip Giraldi bewirkte nicht etwa, dass Philip Giraldi klein beigab, sondern ganz im Gegenteil anschließend nachlegte, der Druck beweise bloß, dass er Recht habe, nämlich dass die Freunde von Israel mittels Zwang, Einschüchterung und Angst herrschen. Professor Stephen Walt, der aufgrund seines zusammen mit John Mearsheimer erstellten Papiers „Die Israel Lobby“ vor zehn Jahren von den „Freunden Israels“ heftig attackiert und zur antisemitischen und verschwörungstheoretischen Unperson erklärt wurde, durfte derweil in der vergleichsweise liberalen jüdischen Zeitschrift „The Forward“ in aller Länge ausbreiten, dass die Geschichte ihm seitdem Recht gegeben hat. Und der gut bekannte Journalist Jonathan Cook durfte unterdessen unter anderem im emiratischen The National ausbreiten, dass Israel in der Region seit Jahrzehnten eine Politik verfolgt, die darauf abzielt, die Region ethnisch und sektiererisch zu spalten und Bevölkerungsteile gegeneinander aufzuhetzen, damit Israel vergleichsweise stark dasteht, und Israel eben deshalb als einziges Land der Welt die gegenwärtigen kurdischen Unabhängigkeitsbestrebungen unterstützt. Der Präsident des NATO-Staates Türkei betonte unterdessen anlässlich eines Besuches in Teheran, die Türkei werde der von der Kurdischen Autonomieverwaltung „gemeinsam mit dem Mossad getroffenen“ Entscheidung zur Sezession des Nordiraks niemals nachgeben.

Da kommt also gerade recht kräftig Gegenwind für Israel und die Israel-Lobby, oder, wie man es nimmt, Rückenwind für Bestrebungen des US-Militärs, Israel in zentralen Fragen von Krieg und Frieden die Stirn zu bieten. Die nächsten Tage, in denen US-Präsident Trump eine Entscheidung zu seinem Umgang mit dem Iran-Deal treffen muss, dürfte es also noch hoch hergehen. Israel und die Israel-Lobby haben bei diesem Kampf mitnichten ein klares Gewinnerblatt auf der Hand. Dass Sicherheitskräfte im Irak heute in der ISIS-Tasche Hawija weiter vorangekommen sind, dürfte die Spannung nur noch steigen lassen, denn die Straße von da führt direkt zur von Israels nordirakischem Lakaien Barzani unrechtmäßig eroberten Ölstadt Kirkuk. Sollte es da zu einem Konflikt der irakischen Sicherheitskräfte mit Barzanis Peshmerga kommen, könnte es durchaus passieren, dass sich da die USA und Iran an der Seite des Irak wiederfinden, während Israel an der Seite von Berzani steht. Die EU-Staaten dürften derweil als gehorsamer Lakai für Israel so ziemlich ausfallen, denn die EU dürfte noch eine Weile mit der nunmehr für Montag erwarteten Unabhängigkeitserklärung Kataloniens reichlich beschäftigt sein.

Advertisements