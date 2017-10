Am gestrigen Sonntag haben bei einem Referendum in Katalonien vorläufigen Ergebnissen zufolge rund 90,9% dafür gestimmt, dem spanischen König sein vermeintlich gottgebenes Recht zur Herrschaft über die Katalanen zukünftig nicht mehr anzuerkennen und ihre Angelegenheiten in einer vom Königreich Spanien unabhängigen Republik Katalonien zu organisieren.

Obwohl die Schergen der spanischen Monarchie nach Kräften versuchten, das Referendum zu vethindern, in dem sie Teilnehmer an der Abstimmung verprügelten und Wahlurnen raubten, haben Millionen von Katalanen an Wahlurnen ihren Willen kundgetan, lieber in einer Republik Katalonien als in einem Königreich Spanien leben zu wollen.

Die EU befürchtet, dass das Königreich Spanien die ihm zur Überbrückung der durch die überbordende Korruption in Madrid notwendig gewordenen Kredite nicht zurückzahlen kann, wenn die wirtschaftlich vergleichsweise erfolgreichen Katalanen das Königreich verlassen sollten.

Thousands of people celebrating the victory of the YES in the #Catalan referendum#CatalanReferendum pic.twitter.com/FOx3fQB4Rt — change better world (@changeworld2) October 2, 2017

Um die Katalanen einzuschüchtern, sich nicht vom Königreich Spanien zu trennen und in einer Republik zu organisieren, haben die Wirtschaftsorganisatoin EU und die Militärorganisation NATO deshalb erklärt, eine vom Königreich Spanien abgespaltene Republik Katalonien würde nicht automatisch Mitgöied von EU oder NATO sein.

Die zukünftoge Republik Katalonien steht demnach vor der Herausforderung, sich im freien Wettbewerb der Kräfte des Marktes, ganz wie er vom Königreich Spanien, der EU und der NATO in allen Sonntagsreden propagiert wird, neue primäre Partner für Wirtschaft und Sicherheit zu suchen. In Frage kommen sollten dabei vornehmlich die EEU und die OVKS.

