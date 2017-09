Irakische Sicherheitskräfte kommen in Hawija-Tasche weiter voran

Wie der iranische TV Sender Press TV am heutigen Samstag berichtete, haben die irakische Armee und ihre Partner in der südwestlich von Kirkuk gelegenen Gegend um die Stadt Hawijah dem zuständigen Kommandeur zufolge 26 Dörfer von der Terrorgruppe ISIS befreit.

Auf einer Symbolkarte sieht die Lage in der Gegend von Hawija damit etwa wie folgt aus:

Vom Anti-Terror-Kampf in Syrien berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA heute, dass die syrische Armee nach der Abwehr eines ISIS-Großangriffes auf die Straße von Palmyra nach Deir Ezzor nun Versuche von ISIS-Terroristen, Armeeposten an der Straße von Deir Ezzor nach Mayadeen in der südlich von Deir Ezzor gelegenen Gegend Thardah anzugreifen, abgewehrt habe. Die Verluste der Terrorgruppen ISIS und Al Kaida scheinen dabei anhaltend hoch zu sein.

Das russische Verteidigungsministerium teilte heute mit, die russische Luftwaffe habe in den letzten elf Tagen in Syrien etwa 2359 Terroristen von ISIS und Al Kaida getötet, rund 2700 weitere verletzt und jede Menge im Besitz der Terrorgruppen befindliche Kriegstechnik, darunter 27 Panzer, zerstört. Der zu RT gehörende russische Internet-TV-Kanal Ruptly hat heute außerdem ein Video veröffentlicht, demzufolge die syrische Armee mit Unterstützung durch schwere Artillerie auf der zu Deir Ezzor gehörenden Euphrat-Insel Huweijet Saqr weiter vorrückt.

Von der östlichen Seite des Euphrat wurde gemeldet, dass US-gestützte SDF-Kräfte das Ölfeld Jafra aus der Hand von ISIS eingenommen haben.

Das relativ leichte Vorankommen der SDF-Kräfte legt in Zusammenhang mit den schweren ISIS-Angriffen auf die syrische Armee die Vermutung nahe, dass die Terrorgruppe ISIS durch selektives Kämpfen im Einklang mit israelischen Wünschen versucht, dafür zu sorgen, dass die SDF-Kräfte und nicht die syrische Armee die etwas weiter stromabwärts gelegenen großen Omar-Ölfelder östlich des Euphrat einnehmen können.

