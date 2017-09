Syrische Armee wehrt ISIS-Großangriff auf Straße von Palmyra nach Deir Ezzor ab

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Freitag Mittag mitteilte, ist es der syrischen Armee gelungen, einen grimmigen Großangriff von ISIS-Terroristen auf die Straße von Palmyra nach Deir Ezzor abzuwehren.

Während SANA noch schrieb, dass die syrische Armee noch daran arbeite, die Kontrolle über die ganze Straße wiederherzustellen, meldeten inoffizielle Quellen am Nachmittag, dass das zwischenzeitlich gelungen sei.

Durch den ISIS-Großangriff ist es der syrischen Armee und ihren Partnern gelungen, zahlreiche ISIS-Terroristen zu eliminieren, ohne dabei Zivilisten in Mitleidenschaft zu ziehen.

Im Anti-Terror-Kampf gegen ISIS in der zentralsyrischen Tasche ist es der syrischen Armee heute gelungen, den Ort Soha einzunehmen.

Die zentralsyrische ISIS-Tasche ist damit wieder ein Stück schmaler geworden.

Im Irak haben Sicherheitskräfte beim Anti-Terror-Kampf gegen ISIS heute eine Brücke über den Fluss Zab errichtet, vier Orte südöstlich des Flusses eingenommen und mit dem Angriff auf die südwestlich von Kirkuk gelegene ISIS-Hochburg Hawija begonnen.

Im Zwist um das Referendum des Barzani-Clans zur Erschaffung eines Großkurdistans beginnend mit dem Nordirak, hat der Irak am heutigen Freitag Abend wie angekündigt den irakischen Luftraum für internationale Flüge mit Ziel Erbil und Suleimania gesperrt. Internationale Flugreisende mit Ziel Erbil oder Suleimania müssen jetzt in Bagdad umsteigen und brauchen für die Einreise nun ein irakisches Visum. Iran hat heute außerdem den Im- und Export von Ölprodukten aus der Kurdischen Autonomieregion des Irak untersagt. Weitere mit dem Iran und der Türkei abgestimmte Maßnahmen zur Sicherung der staatlichen Integrität des Irak gegen den vom zionistischen Apartheidregime unterstützten Versuch der Zerschlagung des Irak sind in Arbeit.

Die irakische Regierung in Bagdad fordert vom in der kurdischen Autonomieregion herrschenden Barzani-Clan die Annulierung des fragwürdigen Referendums. Der Barzani-Clan weigert sich, das Referendum zu annulieren, und versucht, mit dem Erfolgreichen Vorantreiben einer Sezession in der Autonomieregion in den letzten Jahren verloren gegangene innenpolitische Stärke zurückzugewinnen.

