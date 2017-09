Irakische Sicherheitskräfte rücken in Hawija-Tasche weiter vor

In der noch von ISIS-Terroristen beherrschten Tasche um die Stadt Hawija südwestlich von Kirkuk sind irakische Sicherheitskräfte am heutigen Donnerstag weiter vorgerückt.

Wie berichtet wird, wurde nun der Fluss Zab überschritten. Auf einer Karte sieht das wie folgt aus:

Dem US-Militär zufolge erweist sich das von Separatistenführer Barzani mit israelische Unterstützung im Nordirak abgehaltene Referendum zur Errichtung eines Großkurdistans bereits als störend für die Fokussierung auf den Anti-Terror-Kampf gegen ISIS.

In Syrien berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA vom Anti-Terror-Kampf im Osten der Provinz Deir Ezzor heute, dass die syrische Armee Punkte in Richtung des Ortes Hatla Fuqani eingenommen hat. Fortschritte soll es im Anti-Terror-Kampf auch in der zentralsyrischen ISIS-Tasche gegeben haben.

Geprägt hat den Tag in Syrien allerdings ein großer Angriff von ISIS-Terroristen auf die Straße von Sukhna nach Deir Ezzor.

Letzter Stand der Dinge scheint hier zu sein, dass die Armee den Angriff inzwischen größtenteils zurückschlagen konnte. Komplett abgewehrt ist der ISIS-Angriff aber wohl noch nicht, und auch die Straße ist noch gesperrt. Weiterhin soll es Terroristen im Osten von Damaskus am Donnerstag gelungen sein, der syrischen Armee mit einer großen Tunnelbombe schwere Verluste zuzufügen.

