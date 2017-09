Russische Armee hat Brücke über den Euphrat gebaut

Knapp eine Woche nachdem es der syrischen Armee südöstlich der Stadt Deir Ezzor mit Hilfe russischer Fährfahrzeuge gelungen ist, den Euphrat zu überqueren und am östlichen Ufer einen Brückenkopf zu errichten, hat die russische Armee nun an derselben Stelle innerhalb von 48 Stunden eine massive Brücke errichtet.

Wie im Bericht mitgeteilt wird, gab es beim Brückenbau und auch noch bei den Filmaufnahmen Artilleriebeschuss durch ISIS-Terroristen. Im Hintergrund sind deshalb Nebenwerfer im Einsatz zu sehen, um ISIS das Zielen schwer zu machen. Die neue Brücke ist ausgelegt für 8000 Fahrzeuge täglich, die bis zu 50 Tonnen schwer sein dürfen. Es kann also jede Menge schwere Technik aller Art über die Brücke transportiert werden, und humanitäre Hilfsgüter für die von der syrischen Armee östlich des Euohrat befreiten Gebiete natürlich auch.

Am Nachmittag teilten russische Medien mit, dass Russland am heutigen Dienstag strategische Bomber eingesetzt hat, um Positionen von ISIS und Al Kaida in den Provinzen Idlib und Deir Ezzor zu zerstören. Die US-geführten SDF-Kräfte sind vom Stadtrand von Deir Ezzor unterdessen nach Nordosten bis zur Stadt Suwar vorgestoßen, was als Zeichen dafür gesehen werden kann, dass sie es aufgegeben haben, zu versuchen, die syrische Armee am weiteren Vorstoß östlich des Euphrat nach Süden zu hindern.

Und am späten Abend des heutigen Dienstages gab es dann endlich die inoffizielle Nachricht, dass es der syrischen Armee gelungen ist, ihren Brückenkopf östlich des Euphrat auszubauen und die Ortschaft Hatla Tahtani einzunehmen.

Abzuwarten bleibt, ob das reicht, um den Artilleriebeschuss der neuen Brücke durch ISIS-Terroristen zu stoppen.

Anonsten berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA heute vom Anti-Terror-Kampf, dass es der syrischen Armee im Bereich der zentralsyrischen ISIS-Tasche von Westen her kommend gelungen ist, wieder ein Stück voranzukommen und einige Orte einzunehmen.

Im Nordirak ist es nach dem von Barzani und Israel vorangetriebenen Referendum zur Erschaffung eines Staates Großkurdistan gestern bislang glücklicherweise noch kein neuer Krieg ausgebrochen. Die offiziellen Ergebnisse des vom Irak als illegal eingestuften Referendums werden übermorgen erwartet, wobei heute jedoch vorsorglich schon mal verkündet wurde, es habe 90% Zustimmung für die Erschaffung von Großkurdistan gegeben. Dass einige Leute ihrer großen Zustimmung für eine Separation durch mehrfaches Abstimmen Ausdruck verliehen haben, störte die Feierlaune der nordirakischen Separatisten nicht.

Die irakische Regierung hat dem Barzani-Clan allerdings am heutigen Montag ein dreitägiges Ultimatum gestellt, ihr die Kontrolle über die Flughäfen im Nordirak zu übertragen, und damit gedroht, sie werde, falls das nicht geschieht, den Luftraum über dem Nordirak sperren. Und mit weiteren Maßnahmen von Seiten der Regierungen des Irak, der Türkei, des Irans und Syriens ist zu rechnen, sodass es abzuwarten bleibt, wie lange die Feierlaune der großkurdischen Separatisten anhalten wird.

