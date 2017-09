Syrische Armee macht im Kampf gegen ISIS weitere Fortschritte in Zentralsyrien

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Montag berichtete, sind der syrischen Armee im Kampf gegen in einer Tasche in Zentralsyrien umzingelte ISIS-Terroristen weitere Fortschritte gelungen.

Die im Westen der ISIS-Tasche liegenden Ortschaften Masaada, Umm al-Reesh, Rasm al-Naqa und al-Zaiba nebst zugehöriger Hügel seien unter Kontrolle genommen worden, heißt es. inoffizielle Quellen meldeten zudem, dass die Armee auch den ganz im Norden dieser ISIS-Tasche liegenden Ort Abu Hanaya wieder unter Kontrolle gebracht habe. Auf einer Karte von Islamic World News sieht die zentralsyrische ISIS-Tasche nach den heutigen Fortschritten der Armee wie folgt aus:

Die zentralsyrische ISIS-Tasche ist nicht mehr groß, vermutlich nicht einmal mehr 500 Quadratkilometer, doch das bergige Gelände ist schwierig und ISIS liefert da nach wie vor einen harten Kampf, weshalb die Einnahme der Tasche durch die Armee nur langsam voran geht.

Die Schlagzeilen bestimmte der weiterhin erfolgreiche Anti-Terror-Kampf der syrischen Armee heute hingegen nicht. Vielmehr scheint es in der ganzen Region gerade einen gewaltigen Budenzauber zu geben, der nicht zuletzt damit zusammenhängen dürfte, dass es „Israel“ nicht gefällt, dass die syrische Armee und ihre Partner erfolgreich im Kampf gegen den Terror und bei der Befriedung Syriens und des Iraks sind. Israel hätte lieber einen Sieg von Al Kaida und ISIS.

Zunächst mal hält heute der Machthaber von Erbil, Massud Barzani, im Nordirak ein Referendum zur Abspaltung der gegenwärtig von seinen Truppen besetzten Gebiete vom Irak ab. Unterstützt wird er dabei nur von Israel, während der Irak, die Türkei, der Iran und der gesamte UNO-Sicherheitsrat das Referendum missbilligen. Neben der Frage, ob eine Separation des kurdischen Autonomiegebietes überhaupt zulässig ist, ist vor allem die Begrenzung des Separationsgebietes strittig, weshalb allgemein befürchtet wird, dass es in Folge von Barzanis Separationsversuch zu militärischen Auseinandersetzungen mit seinem Peshmerga-Kräften kommen wird.

Den vor drei Jahren von Erbil mitorganisierten ISIS-Terrorangriff auf den Nordwestirak ausnutzend hatten Milizen von Barzani beispielsweise seinerzeit die Stadt Kirkuk besetzt, die als Zentrum einer ölreichen Gegend seit langem besonders umstitten ist. Die Besetzung von Kirkuk durch Milizen von Barzani wird von der irakischen Regierung in Bagdad als illegitim und illegal zurückgewiesen, während Barzani die Stadt Kirkuk und das damit verbundene Öl für sein Separationsgebiet beansprucht. Die Regierung in Bagdad hat unterdessen beschlossen, Truppen Richtung Kirkuk zu verlegen, während Barzani seine Milizen dort stärkt, und in Kirkuk in Befürchtung von bewaffneten Auseinandersetzungen eine Ausgangssperre verhängt wurde.

Im Kampf gegen ISIS in der direkt südwestlich von Kirkuk gelegenen Hawija-Tasche haben irakische Regierungseinheiten unterdessen Phase 1 abgeschlossen und bereiten sich auf die nächsten Kämpfe vor.

Sowohl der Iran als auch die Türkei haben gestern mit massiven Militärmanövern an ihren Grenzen zu Barzanis Separationsgebiet begonnen. Der Iran hat außerdem den Luftraum für Flüge nach Erbil und Suleimania gesperrt, während die Türkei ihren Grenzverkehr in Barzanis Separationsgebiet durch drastisch verschärfte Kontrollen nahezu lahmgelegt hat. Russlands Präsident Putin telefonierte heute mit den Präsidenten des Iran und der Türkei, wobei es natürlich um eine Koordinierung der Aktivitäten ihrer Länder ging.

Gestern hatte Russland bekanntgegeben, dass ein russischer Generalleutnant durch Beschuss von ISIS bei Deir Ezzor ums Leben gekommen sei. Heute erklärte der russische Vize-Außenminister Rjabkow dazu, der Tod des Kommandeurs sei ein Preis in Blut für die Heuchelei der US-Politik in Syrien. US-gestützte SDF-Kräfte behaupten unterdessen heute, Russland und Syrien würden ihre Stellungen südöstlich von Deir Ezzor bombadieren, die sie von ISIS eingenommen hatten, um so israelischen Wünschen entsprechend die syrische Armee von großen Ölfeldern südöstlich von Deir Ezzor abzuschneiden.

Russland dementierte das anschließend zwar offiziell, doch von der syrischen Armee gab es diesbezüglich kein Dementi.

Weiterhin wurde von der Gegend der von zum Al-Kaida-Netzwerk gehörenden Turkistan Islamic Party besetzten Stadt Jisr Ash-Shughur im Südwesten der Provinz Idlib aus die Stadt Qardaha in der Provinz Latakia mit Raketen beschossen, wodurch dort zwei Einwohner getötet und weitere verletzt wurden. Die russische Luftwaffe soll anschließend massive Vergeltungsangriffe auf Positionen von Al Kaida in Jisr Shughur geflogen haben.

Weiterhin haben im Osten von Damaskus Milizen der mit guten Kontakten zu Israels Partner Saudi Arabien ausgestatten Islam-Armee ihren Kampf gegen die syrische Armee wieder aufgenommen, weswegen die syrische Armee da nun von verschiedenen Seiten sowohl gegen Milizen von Failaq Al Rahman als auch gegen Milizionäre der Islam-Armee vorgeht.

Und schließelich hat die syrische Armee heute auch noch eine Überraschungsoffensive von Terroristen von Al Kaida und Co im Norden von Aleppo abgewehrt.

