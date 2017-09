Syrische Armee macht Fortschritte in Zentralsyrien

In Zentralsyrien, wo Terroristen von ISIS trotz eigentlich schon ausgehandelter Kapitulation immer noch in einer rund 500 Quadratkilometer großen Tasche weiterkämpfen, hat die syrische Armee am heutigen Sonntag weitere Fortschritte gemacht.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete heute, die syrische Armee habe südöstlich von Jebb al-Jarrah die Ortschaften al-Sadwaniyeh, al-Mekrimiyeh, Rasm Sweid, Tallet Rajm al-Shara und Jouzet Nazal eingenommen. 24 Resistance Axis hat dazu folgende Karte veröffentlicht:

Es ist mühsam, aber es geht also auch an dieser Front weiter voran. Ansonsten schien es heute so, dass die Region den Atem angehalten hat, um die wichtige Entscheidung des Tages zu hören. Und dann kam sie: der von Israel unterstützte nordirkaische Separatist Barzani erklärte, dass er das von ihm für Morgen geplante, und neben dem Irak unter anderem von der Türkei, dem Iran und dem gesamten UNO-Sicherheitsrat abgelehnte Referendum zur Abspaltung nordirakischer Gebiete vom Irak nicht absagt und der Irak von nun an ein Nachbar seines Staates sei.

In Erwartung kommender Ereignisse halten die Türkei und der Iran gerade Manöver an ihren Grenzen zum Barzani-Gebilde ab und der Iran hat auch bereits die Schließung des iranischen Luftraumes für das vom zionistischen Apartheidregime unterstützte Barzani-Gebilde verfügt. Ein Sprecher von Barzanis innenpolitischen Gegnern im Nordirak hat unterdessen erklärt, die Partei PUK unterstütze die von den USA, der UNO und UK angebotenen Alternativen zum morgigen Referendum.

