Syrische Armee nimmt die Stadt Maadan ein

Inofiziellen Berichten zufolge ist es der syrischen Armee nach der gestrigen Einnahme des Ortes Maadan Atik am heutigen Samstag von Osten kommend gelungen, die auf halbem Weg zwischen den Städten Raqqa und Deir Ezzor am Euphrat liegende ISIS-Hochburg Maadan einzunehmen.

Außerdem ist den von Deir gen Nordwesten gehenden Einheiten der Armee gelungen, südlich von Maadan eine Verbindung mit den im Südosten der Provinz Raqqa aktiven Armeeeinheiten herzustellen. Auf der Karte sieht die Lage in der Gegend damit etwa wie folgt aus:

Gegenwärtig sieht es damit auf der Karte so aus, als habe die syrische Armee den gestern im Nordwesten von Deir Ezzor und Südosten von Raqqa geschaffenen ISIS-Kessel in zwei Teile zerlegt, ein kleiner Teil bestehend aus einigen Dörfern am Euphrat, und der zweite größere Teil bestehend aus hügeligem Wüstengebiet zwischen Deir Ezzor und Raqqa. Praktisch ist es allerdings fraglich, ob es in einem der beiden Kessel überhaupt noch eine nennenswerte Anzahl an kampfbereiten ISIS-Terroristen gibt, so dass das ganze Gebiet weitgehend kampflos unter die Kontrolle der Armee kommen könnte, wenn das nicht schon eingetreten ist.

Im aufgrund des israelischen Wunsches nach der Verhinderung einer Rückerlangung der Kontrolle der syrischen Regierung über die ergiebigen Omar-Ölfelder geopolitisch sensiblen Südosten von Deir Ezzor wurden am heutigen Samstag Fortschritte der von Israel präferierten US-gestützten SDF-Kräfte gemeldet. Während die syrische Armee weiterhin durch Kämpfe im Ort Khusham vom weiteren Vorrücken abgehalten wird, hätten SDF-Kräfte die Ölfelder Conoco, Tabiyeh und Elisba eingenommen und seien nun auf dem Weg zum Jafra-Ölfeld, heißt es. Syrien-freundliche Beobachter sehen durch diese Entwicklung den mutmaßlichen Vormarsch der syrischen Armee in Richtung der Omar-Felder noch nicht blockiert, wobei es fraglich ist, ob die SDF-Kräfte eine solche Blockade nach den klaren Worten von Russland vorgestern überhaupt noch versuchen.

In jedem Fall bekommt die syrische Armee durch die Eliminierung der ISIS-Tasche im Nordwesten von Deir Ezzor Truppen frei, was sie in eine gute Ausgangslage versetzt, im Zuge der Eliminierung der restlichen ISIS-Tasche im syrisch-irakischen Grenzgebiet noch beträchtliche Geländegewinne erzielen zu können.

Irakische Sicherheitskräfte machen unterdessen bei der Eliminierung der ISIS-Tasche um Hawija weiterhin rapide Fortschritte.

Etwas Unklarheit gibt es unterdessen beim vom Barzani-Clan für Montag angesetzten Referendum über die Unabhängigkeit des kurdisch geprägten irakischen Nordens. Nachdem es bislang so aussah, als sei der Barzani-Clan gewillt, das von Israel unterstützte, aber vom Irak, dem Iran, der Türkei und dem UNO-Sicherheitsrat einhellig abgelehnte Referendum koste es was es wolle, durchzuziehen, hat Massud Barzani am Samstag eine Pressekonferenz zur Ankündigung des Referendums ohne nähe Begründung auf Sonntag verschoben.

In Westsyrien haben die syrische Armee und ihre Partner im Einklang mit den in Astana getroffenen Vereinbarungen zur Eliminierung von Al Kaida am heutigen Samstag an der Grenze der Provinzen Hama und Idlib eben damit begonnen und die Dörfer Qubaybat Abu Al-Huda und Um Haratayn von der Terrorgruppe Al Kaida und ihren Komplizen befreit.

Weiterhin wird inoffiziell berichtet, dass die syrische Armee und ihre Partner in Südwestsyrien eine Operation zur Befreiung des in der Nähe der Demarkationslinie zum israelisch besetzten syrischen Golan liegenden Ortes Beit Jinn vom Terrorismus gestartet haben.

