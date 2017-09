Ansprachen von Gabriel und Lawrow bei der UNO

Am heutigen Donnerstag haben der deutsche Außenminister Gabriel und sein russischer Amtskollege Lawrow nacheinander ihre Reden vor der UNO-Hauptversammlung gehalten.

Zunächst war Gabriel dran:

Und direkt danach kam Lavrov:

Die Rede von Sigmar Gabriel hörte sich für den Vertreter einer Regierung, die unilaterale EU-Sanktionen gegen die Opfer westlicher Kriegstreiberei, allen voran Russland und Syrien, erstaunlich vernünftig an. Der vermutlich wichtigste Aspekt dabei war, dass Deustchland den Nukleardeal mit dem Iran retten will. Das betrifft nicht nur Gabriel und die SPD, sondern Merkel hatte vor ein paar Tagen auch schon mal gesagt, dass der Nukleardeal mit dem Iran so ein Erfolg ist, dass man etwas ähnliches mit Korea versuchen solle. Wie schon gemeldet, bedeutet das, dass der notorische Kriegstreiber Netanjahu weitgehend isoliert ist und der Iran-Deal damit sicher ist. Auf Trumps Entscheidung kommt es dabei kaum noch an.

Lawrow hat dann anschließend beinahe Klartext geredet, was in der Welt los ist, womit er einen wohltuenden Kontrastpunkt zu der russischen Einschätzungen zufolge nicht zuletzt für den heimischen Konsum gedachten grotesken Ansprache von Trump vorgestern und dem sonstigen westlichen Geschwafel setzte.

