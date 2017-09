Der Iran-Deal ist sicher

Während Trump trotz seiner Karikatur einer Neocon-Rede augenscheinlich zaudert, Netanjahu Trump öffentlich lobt und gleichzeitig für einen Bruch mit dem Iran-Deal plädiert, verteidigte der französische Präsident Macron den Iran-Deal auf der UNO-Hauptversammlung mit entschlossenen Worten.

Im Video ist das etwa ab Minute 24 zu sehen.

Der Iran-Deal ist so gestrickt, dass USA und EU sich einig sein müssen, um ihn zu beenden. Der einzig plausible Weg, aus dem Iran-Deal rauszukommen, führt darüber, dem Iran eine gravierende Verletzung des Deals vorzuwerfen, und basierend darauf die UNO-Sanktionen „zurückscnappen“ zu lassen. Der Iran-Deal enthält auch Bestimmungen dazu, wie so eine Verletzung des Deals festgestellt werden soll. Diese Bestimmungen laufen darauf hinaus, dass nach einigen Untersuchungen und Anhörungen die acht Unterzeichner des Deals (P5+1, EU und Iran) mit Mehrheit entscheiden müssen, dass Iran den Deal gebrochen hat, um die Sanktionen zurückschnappen zu lassen. Betrachtet man die westlichen Unterzeichner (USA, UK, F, D, EU) als Block gegen die drei anderen Unterzeichner (RU, CN, IR), so verfügen sie über die politische Macht, die Sanktionen gegen den Iran unter beliebig erfundenen Vorwänden jederzeit zurückschnappen zu lassen. Wenn aber nur einer der Unterzeichner aus dem Westblock dabei nicht mitmacht, dann kann Iran, Russland und China das abwehren. Macht Macron nicht mit, funktioniert das Zurückschnappen der wichtigen UNO-Sanktionen also nicht. Und da die EU und Deutschland, Merkel lobte den Iran-Deal kürzlich als Blaupause für den Umgang mit dem nuklearen Problem in Korea, auch auf der Seite der Befürworter des Iran-Deals stehen, zieht da Netanjahu eindeutig den Kürzeren, selbst wenn Trump dabei an seiner Seite stehen sollte.

PS: Mit dieser freundlichen Beschreibung der Rede von Macron im Parteibuch soll natürlich nicht darüber hinweggegangen werden, dass Macron kein kritisches Wort zum französischen Verbrechen der Zerstörung Libyens und Syriens von sich gegeben hat. Ähnlich ist das mit Merkel, die beispielsweise offen militärisches Eingreifen unter UNO-Mandat mit Angriffskriegen unter einem „Mandat“ von EU- oder NATO gleichsetzt.

