Syrische Armee macht in der Provinz Deir Ezzor Fortschritte

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Samstag mitteilte, hat die syrische Armee in der vom Flughafen Deir Ezzor stromabwärts gelegenen Gegend Mraieyeh Gelände eingenommen.

Auf einer Karte sieht dieser Fortschritt der Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS südöstlich der Stadt Deir Ezzor wie folgt aus:

Weiterhin wird gegenwärtig inoffiziell davon berichtet, dass die syrische Armee gegenwärtig im Bereich der Stadt Deir Ezzor Gefechte gegen eine US-gestützte bewaffnete Gruppe führt, die unter der Flagge der kurdisch geprägten SDF in der Stadt Deir Ezzor operiert. Kurdische Quellen berichteten auch davon, dass es in der letzten Nacht in der Stadt Deir Ezzor östlich des Euphrat einen Luftangriff gegen eine unter der Fahne der SDF kämpfende Einheit gegeben habe.

Am gestrigen Abend hatte Ahmed Abu Khawla, der Kommandeur dieser neuerdings unter SDF-Flagge kampfenden Ex-FSA-Einheiten des sogenannten Deir Ezzor Militärrates, gedroht, wenn die syrische Armee über den Euphrat gehe, würde sie damit eine „rote Linie“ überschreiten, was nicht geduldet würde. Abu Khawla widersprach damit der Sprecherin des russischen Außenministeriums, die kurz zuvor erklärt hatte, die syrische Armee habe den Euphrat bereits überquert, und indirekt auch dem Sprecher der US-Koalition für den Kampf gegen ISIS, der vorgestern erklärt hatte, die Kräfte der US-geführten Koalition hätten keine Absicht, die Stadt Deir Ezzor zu betreten. Dies bedeutete im Umkehrschluss natürlich, dass die Stadt Deir Ezzor komplett auf der russischen Seite der zwischen den USA und Russland vereinbarten Dekonfliktierungslinie liegt, und die Gruppe von Abu Khawla der russisch-amerikanischen Dekonfliktierungsvereinbarung zuwider in die Stadt Deir Ezzor vorgedrungen ist. Die Bekämpfung der Gruppe von Abu Khawla in der Stadt Deir Ezzor dürfte also dazu dienen, ihm und den seinen klarzumachen, dass sie mit dem Eindringen in die Stadt Deir Ezzor eine wichtige Linie überschritten hat, nämlich die zwischen der russischen und amerikanischen Luftwaffe vereinbarte Zuständigkeitslinie. Bislang scheinen Abu Khawla und seine Gruppe allerdings trotzdem nicht gewillt, die russisch-amerikanische Dekonfliktierungsvereinbarung zu beachten, sodass eine weitere Bekämpfung dieser unter SDF-Fahne operierenden Gruppe zu erwarten ist.

In einer weiteren wichtigen Entwicklung in der Provinz Deir Ezzor haben die syrische Armee und ihre Partner heute angekündigt, von Westen her über T2 entlang der syrisch-irakischen Grenze bis nach Bukamal und zum Euphrat vorstoßen zu wollen. Gleichzeitig haben irakische Armee- und Volksmobilisierungseinheiten heute bereits damit begonnen, die Terrorgruppe ISIS auf der irakischen Seite dieses Grenzgebietes zu eliminieren. Und sie haben dabei auch bereits die grenznahe irakische Ortschaft Akashat eingenommen.

Im Erfolgsfall darf das von Israel und der von Abu Khawla geführten SDF-Gruppe verfolgte Ziel, Damaskus von Bagdad und damit auch von Teheran abzuschneiden, als gescheitert gelten.

Nachtrag 19:00h: Soeben wurde berichtet, dass die syrische Armee nordwestlich der Stadt Deir Ezzor die Ortschaft Ayyash samt Umgebung eingenommen hat.

Davon, dass die syrische Armee den Euphrat überschritten haben soll, findet sich aber immer noch keine Spur.

Advertisements