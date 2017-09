Die Idlib-Tasche rückt in den Fokus

Während die syrische Armee und ihre Partner im Nordwesten und Südosten der Stadt Deir Ezzor sowie in Zentralsyrien auch am heutigen Donnerstag im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS weiter vorangekommen sind, konzentrieren sich internationale Gespräche in Kasachstan bereits auf die Beseitigung des Terrors in der sogenannten Idlib-Tasche in Nordwestsyrien.

Vor einer Woche gab es aus der Türkei eine – hier im Parteibuch schon einmal veröffentlichte – Karte, die die Situation in der Idlib-Tasche wie folgt sieht:

Gut zu erkennen ist darauf, dass der allergrößte Teil der Tasche zwar von HTS-Kräften, wie Al Kaida in Syrien sich inzwischen nennt, beherrscht wird, es daneben jedoch auch noch andere Kräfte in der sogenannten Idlib-Tasche gibt. Mit dem Austritt des saudischen Terroristenchefs Abdullah Al-Muhaysni aus der Terrorgruppe HTS vor drei Tagen zeichnen sich dabei innerhalb der Al-Kaida-Allianz Bruchlinien ab, die im Kampf gegen den Terror in der Idlib-Tasche möglicherweise ausgenutzt werden können.

Obwohl über letzte Details in der kasachischen Hauptstadt Astana noch verhandelt wird, wird bereits berichtet, dass Russland, die Türkei und Iran sich einig sind, dass die einzurichtende Deeskalationszone Idlib am Boden von Kräften aller drei dieser Staaten überwacht werden soll. Aus der Türkei gab es zu den Verhandlungen in Astana heute eine Karte, auf der die Idlib-Tasche in drei Zonen aufgeteilt wurde: eine Zone östlich der Eisenbahnlinie Hamah-Aleppo, eine westlich davon befindliche Zone zwischen der Eisenbahnlinie und der Autobahn Hamah-Aleppo und eine Zone westlich der Autobahn.

Denkbar wäre es da zum Beispiel, dass sich die drei Mächte Türkei, Russland und Iran in je einer Zone jeweils federführend um die Eliminierung des Terrorismus und Befriedung der Tasche kümmern, etwa die Türkei im Westen, Iran im Osten, und Russland sich um die Bahn- und Straßenverbindung und das Gebiet dazwischen kümmert. Bis zur Stunde scheint da aber noch nichts unterschrieben zu sein. Aber es ist auch noch etwas Zeit, denn die Konferenz in Astana geht schließlich morgen noch weiter.

PS: Hier ist noch eine frische Karte von @miladvisor zur Lage in Deir Ezzor:

