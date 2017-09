Syrische Armee macht Fortschritte im Südosten von Deir Ezzor

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Dienstag mitteilte, hat die syrische Armee ihre Kontrolle im Raum Jafra im Südosten von Deir Ezzor ausgeweitet.

Gleichzeitig haben US-geführte SDF-Kräfte in der Provinz Deir Ezzor nordöstlich des Euphrat ihre Positionen gegen ISIS ausgebaut.

Der Terrorgruppe ISIS bleibt damit im Raum der Stadt Deir Ezzor nur noch ein kaum mehr als fünf Kilomter breiter Korridor, der vom von ISIS beherrschten Unterlauf des syrischen Euphrat zu den noch von ISIS beherrschten Gebieten weiter oben am Euphrat führt. Von Positionen der syrischen Armee in Deir Ezzor aus sind Positionen der US-geführten SDF-Kräfte auf der anderen Seite des ISIS-Korridors bereits gut sichtbar.

In sozialen Medien häufen sich Spekulationen, dass die syrische Armee bei Jafra den Euphrat überqueren könnte, um die weiter flussabwärts am nordöstlichen Ufer des Euphrat liegenden großen Ölfelder vor der Einnahme durch US-gestützte SDF-Kräfte zu sichern. Aus syrischen Armeekreisen heißt es dazu jedoch, dass Gerüchte, die syrische Armee wolle den Euphrat überqueren und gegen kurdische Kräfte kämpfen, falsch seien.

Die vielen Gerüchte scheinen Folge dessen zu sein, dass nur schwer zu erkennen ist, wie die am Krieg in Syrien beteiligten Regional- und Weltmächte sich die Zukunft Syriens, der Region und der Welt nach der vollständigen Eliminierung der Terrorgruppe ISIS vorstellen, sofern sie überhaupt eine gemeinsame Vorstellung haben.

Von grundlegender Bedeutung dürfte da erstmal das Verhältnis zwischen den USA und Russland sein. So hatte der für den Kampf gegen ISIS zuständige US-General Townsend vor zwölf Tagen zwar öffentlich erklärt, dass die USA und Russland sich auf „Linien“ am mittleren Euphrat-Flusstal geeinigt haben, aber nicht dazu gesagt, wo diese Linien verlaufen und was die Einigung sonst noch beinhaltet. Ein am 9. September vom US-Zentralkommando Centcom veröffentlichtes Statement brachte, abseits dessen, dass US-geführte Kräfte ISIS im Khabur-Flusstal besiegen sollen, auch nur begrenzte Klarheit. Von Russland und der Achse des Widerstandes kam bislang auch keine Klarheit zu den russisch-amerikanischen Dekonfliktierungslinien, und insbesondere auch nicht dazu, ob, und wenn ja, inwieweit, dabei israelischen Wünschen nach einer US-geführten Verhinderung eines unter Herrschaft der Achse des Widerstandes stahenden Korridors zwischen Damaskus und Bagdad und der Inbesitznahme des Omar-Ölfeldes durch US-geführte Kräfte Rechnung getragen wurde.

Reuters meldete allerdings am Sonntag, dass die USA ihren Proxy-Kräften in Teilen des südost-syrischen Grenzgebietes zu Jordanien befohlen hat, sich nach Jordanien zurückzuziehen. Zumindest einige der US-Proxy-Kräfte wollen Reuters zufolge zwar die Ausführung des US-Rückzugbefehls verweigern, aber nichtsdestotrotz gelang der syrischen Armee am Montag nach dem Rückzug einiger dieser Kräfte ein deutlicher Fortschritt im südost-syrischen Grenzgebiet zu Jordanien. Sollte dieser US-Rückzugsbefehl, was militärisch plausibel wäre, ein einer russisch-amerikanischen Absprache folgender Auftakt zu einem weiteren Rückzug der US-geführten Kräfte auch aus ihrer Basis in Tanf an der Hauptstraße zwischen Damaskus und Bagdad sein, dann käme es für den von Israel abgelehnten strategischen Korridor zwischen Bagdad und Damaskus jedenfalls auf das Euphrat-Tal überhaupt nicht mehr an.

Ein Indiz dafür, dass die amerikanisch-russischen Beziehungen hinter den Kulissen besser als bekannt sein könnten, liefert auch die russisch-amerikanische Einigkeit bei der gestrigen UN-Sicherheitsratsresolution zum jüngsten Atombombentest der DVR Korea. Anstatt dass es da im Sicherheitsrat zu einem russisch-amerikanischen Showdown und einem russischen Veto gekommen ist, haben die USA da über Nacht ihre zuvor öffentlich erhobene Forderungen wie die nach einem Ölboykott gegen die DVR Korea fallen lassen und sich stattdessen mit eher symbolischen Sanktionen wie der, Ölexporte in die DVR Korea in den nächsten zwölf Monaten auf das Maß der letzten zwölf Monate zu begrenzen, zufrieden gegeben. Daraufhin stimmte Russland dem US-Resolutionsentwurf zu. Für dieses Vorgehen heimste Trump PR-Punkte als erfolgreicher Diplomat ein und Russland konnte dem skeptischen Teil der Welt nochmal die Vorteile funktionierender amerikanisch-russischer Beziehungen sehr deutlich machen. Da das Korea-Problem mit der jüngsten UN-Resolution jedoch natürlich mitnichten gelöst ist, führt an einer weiteren Zusammenarbeit der USA mit Russland diesbezüglich kein Weg vorbei. Ein Wiedereinschwenken auf den Pfad eines potentiell mit nuklearen Waffen ausgetragenen Krieges um und in Korea können selbst die größten Russland-Kritiker in den USA kaum vertreten. Und wenn Trump und Putin und ihre Leute wegen Korea ohnehin miteinander reden müssen, dann wäre es natürlich nur folgerichtig, wenn sie außer über Korea auch über andere gemeinsame Interessen und Ärgernisse reden, ob sie das nun öffentlich kundtun oder nicht.

Ein „gemeinsames Ärgernis“ könnte für die USA und Russland etwa das ablehnende Verhalten Israels zu den zwischen den Präsidenten Trump und Putin getroffenen Vereinbarungen zu einem Waffenstillstand in Syrien darstellen. Am 7. September griff die israelische Luftwaffe in diesem Zusammenhang vom libanesischen Luftraum aus eine Einrichtung des syrischen Militärs an, wobei israelische Medien deutlich machten, dass das dahinterliegende, politische Ziel des israelischen Angriffes die Präsidenten Trump und Putin und ihre Absprachen zum Krieg in Syrien gewesen sei. Trump und Putin haben dazu zwar geschwiegen, und auch der UNO-Sicherheitsrat hat auf die diesbezüglichen Beschwerden von Syrien und Libanon nichts unternommen, aber das muss nicht Zustimmung bedeuten.

US-Präsident Trump fällt es, falls er es beabsichtigt, aufgrund der israelischen Machtposition in der US-Innenpolitik schwer, gegen solche israelischen Provokationen direkt etwas zu unternehmen. Putin hat diesbezüglich hingegen mehr Freiheit, und falls Trump da hinter den Kulissen etwas mithilft, um so mehr. In dem Zusammenhang fällt es auf, dass der russische Außenminister Lawrow gerade bei seinen Besuchen in den traditionell eng an die USA angebundenen Klientelstaaten Jordanien und Saudi Arabien erstaunlich viel Zustimmung zu den russischen Plänen zur Befriedung von Syrien erfahren hat, was Israel seinen mit dem Angriff auf Syrien verfolgten Plänen zur Sabotage der Befriedung Syriens nicht unbedingt näher gebracht haben dürfte. Weiterhin ist bemerkenswert, dass der traditionell fest im saudisch-amerikanisch-israelischen Lager zu verortende libanesische Regierungschef Hariri heute bei einem Staatsbesuch in Moskau Russland um Waffen für die libanesische Armee gebeten hat, was, sofern Russland darauf positiv eingeht, von Israel als ein heftiger Schlag in die Magengrube aufgefasst werden dürfte. Aber es lässt sich nunmal nicht betreiten, dass der Libanon in jüngster Zeit Opfer von Terrorgruppen wie ISIS und Al Kaida und gravierenden Luftraumverletzungen geworden ist, und um da gegenzuhalten Militärtechnik, oder besser noch, militärische Kooperation mit einem starken Partner, der Russland sein könnte, braucht. Der vom libanesischen Luftraum aus erfolgte israelische Angriff auf Syrien hat das nur nochmal unterstrichen. Es wäre nicht überraschend, wenn Trump Hariri für sein Ansinnen in Russland hinter den Kulissen grünes Licht gegeben hätte, um so dem israelischen Regierungschef Netanjahu diskret die Konsequenzen von Versuchen der Sabotage seiner Syrien- und Nahostpolitik aufzuzeigen.

Und zu guter Letzt gibt es da noch die Türkei. Der türkische Präsident Erdogan hat soeben erklärt, dass die Türkei eine Anzahlung für S-400-Luftabwehrsysteme an Russland geleistet hat, womit dieses strategische Rüstungsgeschäft nun endgültig besiegelt sein dürfte. Das ist deswegen besonders signifikant, weil es die Türkei unabhängiger von der NATO macht und damit militärische Weichen in Richtung eines NATO-Austritts der Türkei gestellt werden. Und noch etwas ist dabei auffällig. Israel befürwortet die Bildung von israelisch-amerikanisch protegierten Kurdenstaaten, um so Syrien, Irak und Iran zu schwächen. Und, worauf der staatliche türkische Nachrichtenkanal TRT World News gestern aufmerksam machte, betrachtet Israel auch die in der Türkei aktive bewaffnete Organisation PKK, anders als die Türkei, die USA und die EU, nicht als Terrororganisation. Die Türkei steht solchen israelisch-amerikanisch protegierten Kurdenstaaten jedoch ablehnend gegenüber, von Sympathien für die PKK ganz zu schweigen. Erdogan betonte stattdessen gerade die Übereinstimmung der türkischen Interessen in der Provinz Idlib mit den russischen und iranischen Vorstellungen.

Insgesamt sieht es damit so aus, dass es, um den Sack zuzumachen und die strategische Niederlage der zionistischen Kriegstreiber in Syrien komplett zu machen, bloß noch eines Federstriches von Erdogan bedarf: sobald Erdogan es den USA verbietet, weiterhin von der Türkei aus kurdische Kräfte in Syrien und Irak zu unterstützen, fällt die ganze Vision eines israelisch-amerikanisch protegierten Kurdistans in Syrien und Irak wegen fehlender Nachschublinien in sich zusammen.

