Syrische Armee nimmt letzten Rest der Straße von Palmyra nach Deir Ezzor ein

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Sonntag mitteilte, haben von Sukhna kommende Einheiten der syrischen Armee sich mit Einheiten der Armee in der Gegend Panorama südwestlich von Deir Ezzor getroffen und damit den letzten Rest der Straße von Palmyra nach Deir Ezzor eingenommen.

Auf der Karte sieht das wie folgt aus.

Bevor die Straße von Palmyra wieder als leistungsfähiger Transportkorridor nach Deir Ezzor genutzt werden kann, muss das gerade eingenommene Teilstück allerdings noch entmint werden. Zur US-gestützten SDF übergelaufene Milizionäre des ehemaligen Terroristenchefs Ahmed Jarba sind unterdessen von Norden weiter bis zum Industriegebiet der Stadt Deir Ezzor vorgerückt, wo sie sich heftige Kämpfe mit der Terrorgruppe ISIS liefern sollen.

Da Russland mit den USA diesbezüglich „Linien“ vereinbart hat, scheint das nicht – wie von einigen Fake News Medien gemeldet – ein Rennen um die Kontrolle über die Provinz Deir Ezzor zu sein, sondern im Effekt eher eine der Armee hilfreiche weitere Schwächung von ISIS zu sein.

Ansonsten hat die syrische Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS am heutigen Sonntag wieder drei Ortschaften von der zentralsyrischen ISIS-Tasche abgeknabbert.

Und außerdem hat die syrische Armee am heutigen Sonntag in der Provinz „Damaszener Umland“ die Kontrolle über eine Reihe von Polizeistationen an der jordanischen Grenze wieder unter Kontrolle gebracht.

Der Anti-Terror-Kampf in Syrien hat also auch am heutigen Sonntag wieder deutliche Fortschritte gemacht.

Das Scheitern des zionistisch-wahhabitischen Terrorkrieges gegen Syrien wird immer deutlicher.

