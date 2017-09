Russischer Generalstab gibt Einrichtung einer Deeskalationszone Tel Rifaat bekannt

Der Generalstab der russischen Streitkräfte hat bei seiner Pressekonferenz am heutigen Mittwoch nicht nur die Erfolge im Zusammenhang mit der Befreiung der ostsyrischen Stadt Deir Ezzor zusammengefasst, sondern auch die Einrichtung einer Deeskalationszone Tel Rifaat in der nordwestsyrischen Provinz Aleppo bekanntgegeben.

Im Hintergrund wurden bei der Pressekonferenz einige Karten zur Lage in Syrien eingeblendet, wie etwa diese, aus der hervorgeht, dass die syrische Armee und ihre Partner in den letzten Tagen in Zentralsyrien mehr als 4800 qkm Gebiet von der Terrorgruppe ISIS befreit haben:

Noch etwas detailreicher, und damit noch aufschlussreicher bezüglich einiger Frontabschnitte, etwa zur russischen Sicht auf die Lage in der Gegend der Pumpstation T2, ist folgende ebenfalls im Hintergrund der Pressekonferenz gezeigte Karte:

Auf der Karte ebenfalls zu sehen ist die neue Deeskalationszone Tel Rifaat, die sich von Tel Rifaat weit nach Osten bis kurz vor Al Bab erstreckt und offenbar das ganze bislang von der kurdischen YPG kontrollierte sogenannte Kanton Shabha umfasst. Auf einer größeren Karte wurden dazu die neuen Stützpunkte der russischen Militärpolizei in dem Gebiet der neuen Deeskalationszone Tel Rifaat vorgestellt.

Außer der russischen Militärpolizei soll auch die syrische Armee dabei helfen, dafür zu sorgen, dass es in der Deeskalationszone Tel Rifaat keine Kämpfe zwischen kurdisch geprägten YPG-Gruppen und von der Türkei unterstützten arabisch und turkmenisch geprägten FSA-Gruppen mehr gibt, und die angestammte Bevölkerung der Gegend da wieder friedlich leben kann.

Was Deir Ezzor angehet, so hat sich SANA zufolge heute von Homs aus ein Konvoi mit 1000 Tonnen Hilfsgütern, vor allem frischen Lebensmitteln, auf den Weg nach Deir Ezzor gemacht.

Was den Anti-Terror-Kampf in Deir Ezzor angeht, so versteht es sich von selbst, dass die Armee da gegenwärtig den Schwerpunkt darauf legt, den gestern geschaffenen Korridor nach Deir Ezzor an den Flanken breiter abzudecken und damit sicherer zu machen.

