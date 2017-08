Demonstration für Entspannungspolitik und Kunst gegen Krieg

Am morgigen 78. Jahrestag des Beginns des zweiten Weltkrieges gibt es von 16 bis 18 Uhr am Brandenburger Tor eine Kundgebung der Initiative „Neue Entspannungspolitik jetzt.“ Anschließend wird, wie bereits gestern hier zu lesen war, um 19:00 Uhr im Coop-Cafe die Ausstellung der Malerin Ursula Behr „Syrienbilder – Kunst gegen Krieg“ eröffnet.

Großen Raum nehmen darin die von westlichen Medien weitgehend verdrängten Opfer des westlichen Terrorkrieges gegen Syrien ein, so etwa die Dutzenden von Al Kaida und anderen „Rebellen“ schwer gefolterten und sinnlos exekutierten Soldaten vom Flughafen Abu Duhur. Wer die sinnlosen Massenmorde der sogenannten moderaten Rebellen, wie sie längst nicht nur in Abu Duhur geschehen sind, nicht sieht, kann nicht verstehen, wieso so viele Menschen in Syrien sich gegen alle Chancen erbittert dagegen gewehrt haben und noch wehren, solchen von der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft als moderaten Rebellen unterstützten Terroristen in die Hände zu fallen. Aber auch die fröhliche Komplizenschaft der total verlogenen westlichen Medien und Politiker – von #JihadiJulian bis #Merkel – dabei wird thematisiert.

Es ist eine Schande, dass Entspannungspolitik nunmehr fast 80 Jahre nach dem Beginn des zweiten Weltkrieges und fast 28 Jahre nach dem Ende des kalten Krieges immer noch keine Selbstverständlichkeit ist, sondern skrupellose Kriegstreiber nach wie vor die politische Agenda beherrschen.

PS: Nachfolgend die heutigen Nachrichten aus Syrien:

Syrische Armee nimmt Bergzug Jabal Al Bishri ein

Der syrischen Armee ist es am heutigen Donnerstag inoffiziellen Berichten zufolge gelungen, den im Westen der Provinz Deir Ezzor gelegenen Bergzug Jabal Al Bishri einzunehmen.

24 Resistance Axis stellt diesen Vorstoß der Armee auf einer Karte wie folgt dar:

Bis zur Befreiung der von ISIS-Terroristen umzingelten Menschen in der Stadt Deir Ezzor sollen es nun nur noch etwa 37 Kilometer sein.

Da der Bergzug Jabal Al Bishri das letzte größere Hindernis auf dem Weg zur Stadt Deir Ezzor war und der Rest buchstäblich ein Kampf bergab ist, kann es nun sehr schnell gehen, bis die Belagerung von Deir Ezzor gebrochen werden kann.

Ansonsten ist die syrische Armee heute auch in der Uqaribat-Tasche wieder ein gutes Stück gegen die Terrorgruppe ISIS vorangekommen und im Irak hat der Regierungschef die vollständige Eliminierung der ISIS-Tasche Tal Afar verkündet. Und in der rund 150 Kilometer südöstlich von Tal Afar gelegenen ISIS-Tasche von Hawija soll die Stimmung unter den Anführern von ISIS bereits so schlecht sein, dass Teile der dortigen ISIS-Führung Gerüchten zufolge bereits eine weitgehend kampflose Übergabe des Gebietes im Gegenzug für eine Gelegenheit zur Flucht anbieten.

Es ist keine Frage mehr, dass die zionistisch-wahhabitische Achse den Terrorkrieg gegen Syrien und Irak verloren hat. In westlichen Medien tauchen nun auch endlich Korrekturen am die letzten Jahre dominierenden Propagandamärchen von den guten Rebellen und dem bösen Assad auf.

