Syrische Armee kommt weiter voran

Auch am heutigen Mittwoch sind die syrischen Armee und ihre Partner beim Anti-Terror-Kampf in Zentralsyrien wieder ein gutes Stück vorangekommen.

In der Uqayribat-Tasche sah die Frontlinie von ISIS schon morgens ziemlich gefleddert und praktisch unhaltbar aus, während die syrische Armee weiter angriff.

Am Nachmittag kam dann die inoffizielle Meldung, dass die syrische Armee und ihre Partner von Süden her bis zum Ort Mushayrifah vorgedrungen seien.

Damit wäre die Armee von Süden her bis auf etwa zwei Kilometer an die ISIS-Hochburg Uqayribat rangekommen, während sie gleichzeitig von Norden her auch keine zehn Kilometer mehr von Uqayribat entfernt ist. Kurz zusammengefasst bedeutet das, dass von der ISIS-Tasche Uqayribat bald nichts mehr übrig sein dürfte.

Weiterhin wurde inoffiziell mitgeteilt, dass es der syrischen Armee östlich von Sukhnah bereits gelungen ist, bis in die Provinz Deir Ezzor vorzustoßen.

Damit hat die Armee schon fast den halben Weg von Sukhnah bis zu den in Deir Ezzor von ISIS-Terroristen umzingelten Bürgern und Soldaten hinter sich. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA hält sich zu den laufenden Operationen in Zentralsyrien noch bedeckt und berichtete heute stattdessen davon, dass die syrische Armee eine Reihe von Polizeistationen an der Grenze zu Jordanien wieder unter Kontrolle gebracht hat. Auch da geht es also voran.

PS: Im Berliner Coopcafe wird am Freitag Abend eine Ausstellung von Bildern der Malerin Ursula Behr zum Terrorkrieg gegen Syrien eröffnet.

Großen Raum nehmen dabei Bilder zum Massaker der Lieblingsterroristen der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft auf der Luftwaffenbasis Abu Duhur im September 2015 ein.

