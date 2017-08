Syrische Armee verkleinert Uqayribat-Tasche

Die syrische Armee haben am heutigen Dienstag die noch von der Terrorgruppe ISIS beherrschte Tasche um den Ort Uqayribat im Osten der Provinz Hamah erheblich verkleinert.

Von Südosten, Westen und Nordosten gleichzeitig kommend hat die syrische Armee da an allen Fronten Geländegewinne erzielt. Auf einer Karte von 24 Resistance Axis sieht das Schrumpfen der ISIS-Tasche wie folgt aus:

So rapide wie die Fortschritte in die Tasche gehen, ist nicht damit zu rechnen, dass diese ISIS-Tasche noch lange existieren wird.

Aber nicht nur in der Tasche, sondern auch im verbliebenen Kerngebiet östlich der Tasche, scheint die Terrorgruppe ISIS deutlich an Kraft verloren zu haben. So wurde heute auch von weiteren Erfolgen der Armee im Südosten der Provinz Raqqa, östlich von Sukhnah und an der westlichen Front der seit Jahren von ISIS-Terroristen umzingelten Enklave in der Stadt Deir Ezzor berichtet.

Sollte es der Armee und ihren Partnern gelingen, die Uqayribat-Tasche zügig einzunehmen, würden dadurch weitere Truppen für den Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in der Provinz Deir Ezzor frei.

