Irakische Sicherheitskräfte nehmen Tal Afar ein und ISIS kapituliert in West-Qalamoun

Nach rund einwöchigen Kämpfen ist es der von Volksmobilisierungseinheiten unterstützten irakischen Armee offiziellen Angaben zufolge heute gelungen, die ISIS-Hochburg Tal Afar vollständig einzunehmen.

Im Umland von Tel Afar befinden sich zwar noch einige kleinere Gebiete unter Kontrolle der Terrorgruppe ISIS, aber mit der vollständigen Einnahme der Stadt ist der größte Teil des Kampfes um die Tasche gelaufen.

Auch die Kämpfe gegen ISIS in der Region West-Qalamoun im syrisch-libanesischen Grenzgebiet sind nach zehn Tagen harter Kämpfe zu Ende. ISIS hat dort heute in auswegloser Lage kapituliert. Im Gegenzug für die Freilassung von einigen schon vor längerer Zeit entführten libanesischen Soldaten werden die da bis heute noch verbliebenen rund 200 ISIS-Terroristen mitsamt ihrer Familien in die noch von ISIS beherrschte syrische Provinz Deir Ezzor evakuiert.

In Syrien ist die Armee unterdessen im Südosten der Provinz Raqqa dabei, recht starke ISIS-Kräfte in einigen kürzlich im Rahmen einer überraschenden ISIS-Offensive verlorenen Dörfern am Euphrat zu eliminieren.

PS: Bedingt durch den saudisch-katarischen Streit scheint nun auch Al Jazeera langsam die Seiten in Syrien zu wechseln.

