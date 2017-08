Syrische Armee eliminiert ISIS-Tasche nördlich von Palmyra

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA teilte am heutigen Samstag mit, dass die syrische Armee im Osten der Provinz eine Reihe von strategischen Positionen eingenommen hat und das Militärmedienzentrum präzisierte das dahingehend, dass die syrische Armee die ganze ISIS-Tasche nördlich von Palmyra eliminiert hat.

Einer Karte des Militärsmedienzentrums zufolge hat die syrische Armee damit im Osten der Provinz Homs soeben ein Gebiet von rund 2000 qkm Größe eingenommen.

Auch wenn das Gebiet im Wesentlichen Wüste ist, so wird es nun vermutlich eine Weile dauern, bis die Armee ihre Kontrolle über das Gebiet gefestigt hat. Anschließend sieht die Lage so aus, dass es nordwestlich von Palmyra noch die ISIS-Tasche um Uqairibat gibt und die Armee gleichzeitig im Südosten der Provinz Raqqa und in Deir Ezzor aufpassen muss, nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Im Irak haben Volksmobilisierungskräfte und die Armee derweil das Stadtzentrum von Tel Afar eingenommen.

ISIS verschanzt sich da zwar noch in einigen Vororten, aber lange dürfte es nicht mehr dauern, bis auch diese ISIS-Tasche komplett ausgeräumt ist.

