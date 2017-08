Syrische, libanesische und irakische Sicherheitskräfte kommen weiter vor

Auch am heutigen Mittwoch sind die syrischen, libanesischen und irakischen Sicherheitskräfte mit Unterstützung ihrer Partner weiter im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS vorangekommen.

In Zentralsyrien ist es der syrischen Armee und ihren Partnern inoffiziellen Angaben zufolge nördlich von Sukhnah gelungen, den Berg Dahik einzunehmen, womit der Terrorgruppe ISIS die Ost-West-Passage da nun auch definitiv versperrt ist.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete demgegenüber offiziell, dass die syrische Armee nördlich und westlich davon unter anderem Qatqat und Jabal al-Minshar eingenommen hat. Dadurch wird die westlich des Berges Dahik entstandene ISIS-Tasche gleich ausgeräumt.

Im Nordwesten der Uqairibat-Tasche hat die syrische Armee derweil inoffiziellen Angaben zufolge das Dorf Salba eingenommen.

Die libanesische Armee, Hisbollah und syrische Armee sind im Kampf gegen ISIS weiterhin in West-Qalamoun im libasisch-syrischen Grenzgebiet noch ein Stück vorangekommen. Und die irakische Armee und ihre Partner sind in Tal Afar weiter vorangekommen.

Der israelische Regierungschef Netanjahu war unterdessen heute in Moskau beim russischen Präsidenten Putin, um sich bei ihm darüber zu beschweren, dass iranische und von Iran unterstützte Kräfte in Syrien die Bevölkerung davor retten, von den von ihm und seinen Kumpanen unterstützten Terroristen massakriert zu werden. Bekommen hat Netanjahu in Russland viele warme Worte und wenig greifbare Zusagen, was ihn dazu veranlasste, Putin mit weiterer militärischer Unterstützung durch Israel für die Terroristen zu drohen.

Advertisements