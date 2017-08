Terrorgruppe ISIS verliert weiter an Boden

Die Terrorgruppe ISIS hat auch am heutigen Dienstag im Libanon, in Syrien und im Irak weiter rapide an Boden verloren.

Im libanesischen Grenzgebiet zu Syrien hat die libanesische Armee ISIS inzwischen aus etwa 100 von 120 Quadratkilometern Gelände vertrieben, das vor einer Woche noch von ISIS-Terroristen beherrscht wurde. Auf der syrischen Seite der libanesischen Grenze räumen unterdessen Hisbollah und die syrische Armee weiter mit ISIS auf. Die ISIS-Tasche im libanesisch-syrischen Grenzgebiet dürfte demnach in spätestens ein paar Tagen erledigt sein.

In der syrischen ISIS-Tasche um Uqayribat etwa 120 Kilometer weiter östlich dürfte das zwar noch ein bisschen länger dauern, aber auch da gab es heute weitere Fortschritte. Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA heute mitteilte, hat die syrische Armee nördlich von Uqayribat einen strategisch bedeutenden Hügel nahe des Dorfes Jana al-Albawi eingenommen. Später wurde dem inoffiziell hinzugefügt, dass die Armee auch das Dorf bereits eingenommen habe.

Aus dem Südosten der Uqayribat-Tasche wurde derweil inoffiziell gemeldet, dass die syrische Armee da nun auch das Dorf Aibidya eingenommen hat.

Aus der gegend weiter östlich, zwischen Sukhnah und Al Kom, wurde heute inoffiziell berichtet, dass die syrische Armee da eine Verbindung hergestellt und damit einen neuen zentralsyrischen ISIS-Kessel geschaffen habe. AUßerdem soll es der syrischen Armee gelungen sein, den rund 30 Kilometer östlich von Sukhnah liegenden Hügel al Krad einzunehmen. Auf einer Karte sieht die heutige Gesamtlage in Zentralsyrien damit etwa wie folgt aus, wobei die Entwicklung so schnell ist, dass die Kartenzeichner kaum nachkommen:

Im Irak ist es Armee und Volksmobilisierungskräften im Kampf gegen ISIS heute derweil gelungen, tiefer in die Stadt Tel Afar vorzudringen:

Die Terrorgruppe ISIS verliert also weiter auf der ganzen Linie gegen die Kräfte der Achse des Widerstandes.

Advertisements