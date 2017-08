Syrische Armee kommt in Zentralsyrien weiter voran

Wie inoffizielle Quellen berichten, ist es der syrischen Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS am heutigen Montag gelungen, von Südosten her tief in die Uqayribat-Tasche vorzustoßen und den Ort Huwaysis einzunehmen.

Es gibt dazu ein Bild von einem Kämpfer mit der Fahne der ISIS-Hunters am Ortseingang.

Auf einer Karte sieht der Vorstoß wie folgt aus:

Weiterhin wird inoffiziell gemeldet, dass die syrische Armee in Zentralsyrien zehn Kilometer nordöstlich der Stadt Sukhnah eine Anzahl von dominanten Positionen und Höhen eingenommen hat. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldet aus der Region, dass die russische Luftwaffe einen Konvoi von etwa 200 ISIS-Terroristen vernichtet hat, der versucht hatte, sich zur Regruppierung nach Deir Ezzor zu begeben. Auch wenn SANA das nicht sagt, scheint ISIS diese schwere Niederlage bereits am Freitag erlitten zu haben. Im Video gut zu erkennen sind die vielen sekundären Explosionen, die darauf schließen lassen, dass der Konvoi eine Munition oder Sprengstoffe mit sich geführt hat.

SANA betont in ihrem heutigen Tagesbericht ansonsten, dass die syrische Armee in Kooperation mit Hisbollah im Kampf gegen ISIS im libanesisch-syrischen Grenzgebiet vorangekommen ist. Auf einer aktuellen Karte des Militärmedienzentrums sind die Fortschritte gegen diese ISIS-Tasche zu sehen – gelb umrandet die ursprüngliche ISIS-Tasche da.

Das zionistische Siedlerblättchen JPost hat derweil den zu erwartenden fruchtlosen Verlauf von Netanjahus anti-iranischen Litaneien in Russland morgen schon mal vorab veröffentlicht. Netanjahu besucht Putin, nachdem Israel mit dem gleichen Anliegen der Sabotage des erfolgreichen Kampes gegen ISIS bei McMaster in Washington auf Granit gebissen hatte.

US-Präsident Trump wird unterdessen heute um 21 Uhr ostamerikanischer Zeit, also um drei Uhr Dienstag morgens Berliner Zeit, eine Erklärung an die Nation abgeben, wo er das weitere Vorgehen der USA in Bezug auf Afghanistan erläutert. Erwartet wird, dass Trump die US-Soldaten wie von seinen Generälen empfohlen weiter in Afghanistan bleiben lassen wird.

Für Überraschungen könnte bei Trumps Rede eher die Südasien-Strategie sorgen, in die der US-Militäreinsatz in Afghanistan eingebettet werden soll. Bekannt ist bereits jetzt, dass das US-Militär beabsichtigt, Druck auf Pakistan zur Beendigung der selektiven Unterstützung für die Taliban zu machen. Im Rahmen einer US-Regionalstrategie für Afghanistan lässt sich jedoch auch das Verhältnis der USA zu anderen wichtigen direkten und indirekten Nachbarn Afghanistans, so etwa Iran, China und Russland, schwerlich ausklammern. Einerseits eine Iran, China und Russland gegenüber grundsätzlich feindliche Politik zu fahren und andererseits auf freundliche Hilfe von Iran, China und Russland im Binnenstaat Afghanistan zu setzen, ist eine widersprüchliche Strategie, von der die USA nach dem Beitritt Pakistans zur SCO nur immer weiter wachsende Probleme zu erwarten hätten. Von daher ist es möglich, dass Trump in seiner Erklärung grundsätzliche außenpolitische Entscheidungen – indirekt auch etwa zum Umgang mit der Regionalmacht Iran – verkündet, die der Israel-Lobby überhaupt nicht gefallen.

