Syrische Armee rückt östlich von Sukhnah vor

Inoffiziellen Berichten zufolge ist es Einheiten der syrischen Armee am heutigen Freitag im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS gelungen, von der zentralsyrischen Stadt Sukhnah aus etwa zehn bis 15 Kilometer nach Osten in Richtung Deir Ezzor vorzurücken.

Fotos von Einheiten der syrischen Armee an der etwa sieben Kilometer östlich von Sukhnah gelegenen Gasstation Najib wurden veröffentlicht.

24 Resistance Axis hat zu dem heutigen Vorstoß der Armee östlich von Sukhnah eine Karte veröffentlicht.

Die Fortschritte der Armee und ihrer Partner in dem Raum summieren sich mit der Zeit, aber bis nach Deir Ezzor sind es von dieser Front aus immer noch mehr als 100 Kilometer. In Deir Ezzor ist eine vermutlich sechsstellige Anzahl von Zivilisten und Soldaten seit Jahren von ISIS-Terroristen umzingelt. Nach drei Jahren extrem schwieriger Bedinungen scheint die Kampfkraft der ISIS-Terroristen in Deir zuletzt glücklicherweise etwas nachzulassen, sodass der syrischen Armee dort zunehmend erfolgreiche Gegenangriffe gelingen, doch ist die humanitäre Situation in Deir Ezzor nach wie vor alles andere als einfach.

Das World Food Programme der UNO hilft in Zusammenarbeit mit dem syrischen roten Halbmond dabei, den von ISIS umzingelten Menschen aus der Luft Nahrungsmittel abzuwerfen und sie so vor dem Hungertod zu bewahren.

Der erfolgreiche Kampf der syrischen Armee und verbündeter iran-freundlicher Kräfte gegen die Terrorgruppe ISIS ist dem israelischen Apartheidregime ein Dorn im Auge. Schon Anfang 2012 hatte Ex-Mossad-Chef Efraim Halevy in der New York Times erklärt, dass ein Frieden in Syrien, der die iranisch-syrische Freundschaft intakt lässt, für Israel inakzeptabel ist, weil dann die ganzen Bemühungen zum Regime Change in Syrien nutzlos gewesen wären. Während hochrangige israelische Geheimdienstler gegenwärtig beim Nationalen Sicherheitsberater HR McMaster zu Besuch in Washington sind, um da ihre Forderung nach einer Ausweitung des US-Krieges gegen ISIS und Al Kaida auf pro-iranische Kräfte in Syrien vorzutragen, setzt gleichzeitig eine von Israels Regierungschef Netanjahus Großsponsor Sheldon Adelson finanzierte Gruppe der Israel-Lobby US-Präsident Trump wegen seines aus Netanjahus Sicht zu freundlichen Umganges mit Iran unter politischen Druck.

Advertisements