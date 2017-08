Syrische Armee rückt vom Berg Shair nach Norden vor

Inoffiziellen Berichten zufolge ist es der syrischen Armee und ihren Partnern von den Fatemiyoun-Brigaden am Mittwoch im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS gelungen, vom nördlich der Straße von Homs nach Palmyra liegenden Bergzug Shair in der Provinz Homs ein Stück nach Norden zu kommen.

24 Resistance Axis‏ hat dazu folgende Karte:

Weiterhin gab es aus der Gegend Berichte, dass Einheiten der syrischen Armee gleichzeitig von Ithria aus versuchen, nach Süden in Richtung des Bergzuges Shair vorzurücken, womit eine geschlossene ISIS-Tasche östlich von Salamiyah entstehen würde. Bezüglich des Erfolges dieser Bemühungen gab es zuletzt jedoch widersprüchliche Berichte. 24 Resistance Axis meint jedenfalls, der ISIS in der Gegend zur Verfügung stehende Korridor sei nur noch zehn Kilometer breit.

Deutliche Erfolge scheinen auch die ein Stück weiter im Osten kämpfenden Tigereinheiten der syrischen Armee gemacht zu haben, die im Westen der kürzlich eingenommenen Oase Kom weitere Gebiete gesichert haben sollen.

Zu diesem Vorstoß gegen ISIS hat 24 Resistance Axis folgende Karte veröffentlicht:

Das Regime von Tel Aviv, das offen gegen die von US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin geschlossene Waffenstillstandsvereinbarung für Südswestsyrien vorgeht, schickt unterdessen eine hochrangige Geheimdienstdelegation nach Washington, um sich nationalen Sicherheitsberater McMaster persönlich darüber zu beschweren, dass iranfreundliche Kampfkräfte wie die syrische Armee und ihre Partner stetig weitere Fortschritte im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS erzielen. Damit, dass die israelischen Geheimdienstler damit durchkommen, ist hingegen nicht zu rechnen, da das amerikanische Interesse, so wie es US-Präsident Trump und das US-Militär verstehen, nicht in einem Krieg gegen den Iran, sondern im Sieg über die Terrorgruppen ISIS und Al Kaida besteht. Aufgrund des großen Einflusses der „Israel-Lobby“ in den USA ist es jedoch möglich, dass es durch diesen israelischen Versuch der US-Politikbeeinflussung zu weiteren Differenzen zwischen den USA und Israel kommt.

