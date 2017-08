Syrische Armee nimmt Oase Kom ein

Am heutigen Montag haben die bekannten Tigereinheiten inoffziellen Berichten zufolge von Norden kommend die zentralsyrische Oase Kom eingenommen.

Rund Hundert Quadratkilometer Gelände sollen das sein.

Von der Oase Kom weiter nach Süden bis zur kürzlich aus der Hand von ISIS-Terroristen eingenommenen Stadt Sukhnah sind es rund 30 Kilometer. Sollte die Armee die Verbidnung schließen, wäre damit eine von der Fläche her riesige Tasche von ISIS-Terroristen vollständig umzingelt.

Alternativ zur vollständigen Umzingelung könnte die Armee natürlich auch einen Flaschenhals anlegen, der nur in Richtung Ausgang aus der Tasche durchlässig ist, um so die Terroristen in der Tasche vor der Einnahme der Tasche zu schwächen.

