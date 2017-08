Syrische Armee rückt aus der Provinz Raqqa Richtung Sukhnah vor

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur am heutigen Samstag mitteilte, hat die syrische Armee in der letzten Nacht die Örtlichkeiten Bir al-Rahoum, Khirbet Makman und al-Kadir eingenommen.

Damit ist die syrische Armee vom Süden der Provinz Raqqa tief in die noch von ISIS-Terroristen gehaltene Tasche vorgedrungen.

Interessant ist dabei, dass die syrische Armee für diesen Vormarsch aus der Luft Kräfte hinter den Linien an der Front mit ISIS abgesetzt hat. Weiterhin hat SANA heute bestätigt, dass die syrische Armee die ISIS-Hochburg Sukhnah vollständig eingenommen hat. Zwischen Sukhnah und dem in der letzten Nacht per Luftlandung eoingenommenen Ort al-Kadir bleibt ISIS damit nur noch ein Korridor von rund 40 Kilometer Breite in die weite Tasche, die bis kurz vor Salamiyah reicht.

Die syrische Armee übt mit dem heutigen Vorstoß Druck auf die Versorgungslinien von ISIS in die Tasche aus.

