Während die westliche Propaganda voll mit Meldungen zur gestiegenen Verteidigungsfähigkeit der DVR Korea ist, hat die syrische Armee in den letzten Wochen, Tagen und Stunden im Kampf gegen den Terror weitere Fortschritte an unterschiedlichen Fronten gemacht.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete am heutigen Donnerstag, die syrische Armee habe im Osten der südsyrischen Provinz Sweida 1300 Quadratkilometer Gelände sowie alle Sicherheitspunkte entlang der jordanischen Grenze eingenommen. Das bezieht sich selbstverständlich nicht nur auf heutige Fortschritte, sondern auch auf die in mehreren Wochen kumulierten Fortschritte gegen die von US-Präsident Trump fallengelassenen CIA-Söldner. Auf einer Karte sehen diese Fortschritte der Armee etwa wie folgt aus:

Im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS hat die syrische Armee inoffiziellen Berichten zufolge am heutigen Donnerstag im Osten der Provinz Homs die südwestlich von der ISIS-Hochburg Uqayribat liegende Ortschaft Salihiyah eingenommen.

Weiterhin hat die syrische Armee im Osten der Provinz Hamah südöstlich der Kreuzung Ithriya ihre Sicherheitszone gegen ISIS-Terroristen verbreitert und dabei einige Hügel eingenommen.

Die ungefähre Lage in Syrien insgesamt findet sich auf folgender Karte von gestern:

Es geht also an unterschiedlichen Fronten in Syrien weiter voran, langsam, aber es geht voran.

