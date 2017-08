Syrische Armee macht Fortschritte nördlich der Straße Homs-Palmyra

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtet, hat die syrische Armee am heutigen Montag nördlich der Straße Homs-Palmyra im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS Fortschritte gemacht und dabei unter anderem das Dorf Manoukh eingenommen.

Auf einer Karte eingezeichnet stellen sich die Gebietsgewinne der syrischen Armee an der Front wie folgt dar:

Eine etwas breitere Übersicht zur ISIS-Tasche im Osten von Salamiyah bietet eine Karte von Islamic World News:

Zur vollständigen Befreiung der östlich von Palmyra gelegenen Stadt Sukhnah gibt es bei SANA indes immer noch keine offizielle Meldung. Al Masdar News zufolge haben ISIS-Terroristen da am Montag Morgen einen verzweifelten Versuch eines Gegenangriffs gestartet, den die syrische Armee nach einigen Stunden harter Kämpfe abwehren konnte, und am Nachmittag soll die syrische Armee von Sukhnah aus weiter in Richtung der Oase Kaum nördlich von Sukhnah vorgerückt sein.

In Südamerika versuchen von der zionistisch-wahhabitischen Achse des Terrors angeheuerte Faschisten unterdessen einen Terror- und Lügenkrieg nach syrischem und libyischem Muster vom Zaun zu brechen, wobei die Terroristen den heutigen Montag zu ihrem ersten Großkampftag deklariert haben. Venezuela gehörte zu den wenigen Staaten, die von Anfang an solidarisch an der Seite der Verteidiger Syriens und Libyens gegen den zionistsich-wahhabitischen Terror standen und steht gegenwärtig wegen der vom Regime der saudischen Ölgroßmacht gezielt zur Schwächung des Widerstandes gegen den zionistsich-wahhabitischen Terror in den Keller gefahrenen Ölpreise unter erheblichem innenpolitischen Druck.

Bislang scheint der Aufruf der Terroristen in Venezuela jedoch trotz ihrer propagandistischen Unterstützung durch die total verlogene westliche Hasbara-Maschine des Westblocks das Gegenteil des Beabsichtigten bewirkt zu haben.

Zahlreiche Menschen gehen heute in Venezuela auf die Straße, um für den Erhalt der bolivarischen Republik zu demonstrieren.

Nachtrag 21:00h: gerade eben kommt aus dem Irak die Meldung, dass die USA an der syrisch-irakischen Grenze nahe Akashat Einheiten der „Märtyrer des Sayed“ bombardiert haben, wobei es viele Tote und Verletzte gegeben haben soll. Die „Märtyrer des Sayed“ stehen der regierungstragenden Badr Organisation sehr nahe und wollen Vergeltung.

