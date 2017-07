Syrische Armee dringt von Westen in die Provinz Deir Ezzor vor

Der syrischen Armee ist es am heutigen Sonntag verschiedenen inoffiziellen Berichten zufolge gelungen, aus der Provinz Raqqa von Westen her kommend in die noch weitgehend von ISIS-Terroristen beherrschte Provinz Deir Ezzor im Osten Syriens vorzudringen.

Die Meldungen sind anders als die vor einigen Monaten diesbezüglich kursierenden Meldungen über phantastische Fortschritte der Armee insofern plausibel, als dass sie heute einfach nur besagen, dass die syrische Armee auf ihrem Pfad in der Wüste zwischen dem Hügelzug Al Bishri und dem Euhprat wieder fünf bis zehn Kilometer weiter vorangekommen ist.

Essenz der heutigen Nachrichten ist, dass die syrische Armee und mit ihnen verpartnerte Stammeskräfte von ihren im Laufe der letzten Tage eingenommenen Positionen in Wadi Ubayd, Rajm al-Sulayman und der Pumpstation Abu Hammad weiter in Richtung Deir Ezzor vorgerückt sind und dabei nun die Hügel Tal Tarib und Tal Ras Batin sowie das nahegelegene Wadi Humaymah eingenommen haben.

Die im türkischen Gaziantep angesiedelte Qasioun News Agency hat eine Karte dazu gemacht, mit der Provinzgrenze in blau, wobei Qasioun den heutigen Vorstoß der syrischen Armee allerdings vermutlich etwas weiter im Norden angesetzt hat als er es tatsächlich war:

Vom heute eingenommenen Wadi Humaymah bis zum seit Jahren von ISIS-Terroristen umzingelten regierungstreuen Teil der Stadt Deir Ezzor sind es noch rund 45 Kilometer Luftlinie. Es geht also weiter voran.

