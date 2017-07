Chinas Gangwechsel in der Wirtschaft scheint zu glücken

Die entscheidende Rolle bei der Beendigung von Jahrhunderten europäisch-amerikanischem Kolonialismus und Imperialismus fällt zweifellos der Volksrepublik China zu.

Wenn es China gelingt, den notorisch aggressiven Westblock wirtschaftlich in den Schatten zu stellen, ist das westliche Empire des Schreckens am Ende. Und auf dem Weg dahin scheint die Volksrepublik China nun deutliche Fortschritte zu machen.

Wie das chinesische Büro für Statistik mitteilte, betrug das chinesische Bruttoinlandsprodukt im ersten Halbjahr 2017 38,149 Billionen Yuan, was einem Wachstum von 6,9% entspreche. Besonders erfreulich daran ist, dass insbesondere die Industrieproduktion, also die Realwirtschaft, Treiber des Wachstums ist. Brutto, also ohne Abzug von Inflation, entspricht das Wachstum des chinesischen Bruttoinlandsprodukts im Vergleich zu den 34,063 Billionen Yuan des ersten Halbjahres 2016 einer Jahreswachstumsrate von knapp 12%. Und anders als in 2016, wo der chinesische Yuan von 6,50 für einen US-Dollar auf 6,95 durchgerutscht ist und damit das ohnehin vergleichsweise bescheidene chinesische Wachstum in 2016 in Dollar gerechnet vollständig egalisiert hatte, ist der Yuan 2017 schon wieder auf 6,75 für einen Dollar gestiegen. Kurzum, China ist wirtschaftlich wieder zurück auf dem Pfad, wo eine Mischung aus rapidem Wachstum, Inflation und Währungsgewinnen dafür sorgt, dass Chinas Wirtschaft, nicht nur nach Kaufkraftparität, wo China die USA längst überflügelt hat und dieses Jahr ein Wachstum von fast zwei Billionen Dollar verzeichnen dürfte, sondern auch in Dollar zu Marktkursen gerechnet wieder ein Wachstum von über einer Billion Dollar erzielt.

Das Gesamtbild der chinesischen Wirtschaft sieht damit so aus, als ob der chinesische Präsident Xi den Gangwechsel der chinesischen Wirtschaft von einer billigen Exportwirtschaft und Bauen-auf-Teufel-komm-raus auf Qualitätswachstum und Entwicklung des chinesischen Binnenwirtschaft nun erfolgreich bewerkstelligt hat.

Das bedeutet natürlich nicht, dass China nicht weiter auf einen Starken Export setzen wird. Im Gegenteil: wenn China beispielsweise sein Eisenbahnnetz für 800 Milliarden Yuan jährlich ausbaut oder in zehn Jahren 2,8 Billionen Yuan in den Ausbau seiner Mobilfunknetze investiert und damit globaler Technologieführer bei 5G wird, dann wird China die entwickelten und eingesetzten Technologien natürlich auch im Export verkaufen. Und das fällt China mit einem starken Heimatmarkt im Rücken natürlich leichter.

Dafür stehen die Zeichen auch international günstig. Nachdem US-Präsident Trump den jahrelang verhandelten anti-chinesischen Wirtschaftspakt TPP platzen lassen hat, haben chinesische Initiativen wie die „Neue Seidenstraße“ freie Bahn. Und dabei geht es natürlich nicht nur darum, den Lebenstandard in Eurasien durch unter chinesischer Führung verwirklichte Infrastrukturprojekte zu verbessern, sondern auch darum, neue Absatzwege und Märkte für chinesische Exporte zu erschließen. Wenn China etwa in den griechischen Hafen Piräus investiert, dann geschieht das natürlich nicht zuletzt mit Blick darauf, chinesische Waren mit dem Zug über die Balkan-Route schnell nach Zentraleuropa bringen zu können, ohne dabei mit Schiffen vom Suez-Kanal aus lange um Spanien und Portugal herum nach Rotterdam oder Hamburg schippern zu müssen. Und mit der wirtschaftlichen Anbindung Griechenlands, Serbiens und Ungarns an China in Konkurrenz zu Deutschland und den Niederlanden dürfte dann über kurz oder lang natürlich auch eine politische Annäherung einhergehen.

Bis die wirtschaftliche Entwicklung Chinas ihren geopolitischen Effekt voll entfaltet, dauert es aber natürlich eine Weile. Solche Entwicklungen gehen langsam vonstatten. Bis China etwa die USA beim BIP zu Marktpreisen überholt hat, könnte es den aktuellen Zahlen des IWF zufolge durchaus noch zehn Jahre dauern. Es könnte aber natürlich auch schneller gehen, etwa wenn der Wechselkurs des Yuans steigt und die chinesische Überlegenheit beim Output damit zum Tragen kommt. Und bis die Wirtschaft Chinas sämtliche G7-Staaten zusammen in den Schatten stellt, wird es noch ein paar Jahre länger dauern.

Aber China ist auf dem Pfad zur wirtschaftlichen Überlegenheit über das US-Empire. Und wirtschaftliche Überlegenheit geht über kurz oder lang auch mit militärischer Überlegenheit und der Fähigkeit, kleinere Staaten in die eigene Einflusssphäre zu ziehen, einher. Damit sieht es so aus, dass es im Grunde nur noch ein wenig strategische Geduld braucht, bis das gesamte US-geführte Empire des Schreckens, das die Welt seit Jahrzehnten serienweise mit Terror und Krieg, wie etwa in Palästina, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Ukraine und Jemen, überzieht, Geschichte sein wird.

