Syrischer Armee gelingen im Süden von Raqqa weitere Fortschritte gegen ISIS

Die syrische Armee und ihre Partner haben auch am heutigen Montag im Süden der Provinz Raqqa weitere Fortschritte im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS erzielt.

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete, hat die syrische Armee südwestlich der Ortschaft Resafa das Deilaa-Ölfeld eingenommen.

Weiterhin berichteten inoffizielle Quellen davon, dass die syrische Armee am heutigen Montag südwestlich von Resafa das verlassene Dörfchen Rajm Al-Joz eingenommen hat. Damit wurde die Distanz bis zur seit Jahren von ISIS-Terroristen umzingelten regierungstreuen Enklave Deir Ezzor von etwa 90 auf rund 87 Kilometer verkürzt.

Die Europäische Union reagierte auf die kontinuierlichen Fortschritte der syrischen Armee im Kampf gegen ISIS am heutigen Montag mit der Verhängung weiterer Sanktionen gegen Syrien, wozu diesmal ein von Al-Kaida-Terroristen und ihren Weißhelm-Kameraden inszenierter Chemiewaffenaschlag unter falscher Flagge als Anlass diente. Das deutsche Merkel-Gabriel-Regime schrieb außerdem zusammen mit einigen anderen zionistisch domonierten Staaten einen Brief an den UNO-Sicherheitsrat, worin sie abstritten, dass die von ihnen finanzierte Propagandagruppe Weißhelme eine Hilfstruppe von Al Kaiada ist. Angesichts dessen, dass Syrien sich auch durch die zur Unterstützung der systematischen Terrorangriffe ihrer Lakaien auf syrische Krankenhäuser verhängten Sanktionen der europäischen Union gegen die syrische Gesundheitsversorgung, wozu etwa die Behinderung der Versorgung von krebskranken Kindern in Syrien mit modernen Medikamenten gehört, nicht vom erfolgreichen Kampf gegen den Terror abbringen lassen hat, ist es allerdings nicht zu erwarten, dass es der europäischen Union durch die heute verhängten Sanktionen noch gelingt, den Terroristen von ISIS, Al Kaida und Co damit zum von Israel gewünschten Sieg in Syrien zu verhelfen.

Vielmehr sieht es so aus, dass selbst die Propaganda des notorischen Terrorstaats Saudi Arabien ihre Konsumenten allmählich auf den sich abzeichnenden Sieg der syrischen Armee im insbesondere von Saudis und Israelis sowie ihren Lakaien vorangetriebenen Terrorkrieg gegen Syrien vorbereitet.

Advertisements