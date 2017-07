Syrische Armee rückt südöstlich von Resafa weiter vor

Wie 24 Resistance Axis mitteilt, ist die syrische Armee am heutigen Sonntag bei ihrer Offensive südöstlich von Resafa weiter gegen die Terrorgruppe ISIS vorgerückt und hat dabei nun auch die Gasfelder Khalah und Zamleh eingenommen.

Unterdessen hat sich das zionistische Apartheidregimes offen als Gegner von Frieden in Syrien zu erkennen gegeben. Wie der Chef des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, in Paris erklärte, lehnt „Israel“ den zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei ihrem Treffen in Hamburg vereinbarten Waffenstillstand in Südwestsyrien „total“ ab.

Es ist damit nun eigentlich auch für oberflächliche Beobachter nicht mehr schwer zu erraten, dass „Israel“ zur Verhinderung von Frieden in Syrien darum bemüht ist, das russisch-amerikanische bzw russisch-westliche Verhältnis zu vergiften, wozu zionistisch dominierte westliche Massenmedien seit einiger Zeit pausenlos anti-russische Propaganda und Fake News verbreiten.

