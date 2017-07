Syrische Armee rückt südlich von Resafa vor

Die syrische Armee ist seit gestern im Süden der Provinz Raqqa von ihrer Position in der historischen Ortschaft Resafa aus rund 20 Kilometer in Richtung Süden vorgerückt.

Am gestrigen Donnerstag wurde bereits gemeldet, dass die syrische Armee südlich von Resafa die Positionen Bir Al Zanati, Bir Al Itaw und Bir al Huran eingenommen hat. Auf einer Karte sieht der gestrige Fortschritt der Armee gegen die Terrorgruppe ISIS dort etwa wie folgt aus:

Am heutigen Freitag wurde nun gemeldet, dass die bekannten Tigereinheiten der syrischen Armee an der Front weiter nach Süden vorgerückt sind und das Ölfeld Al Kadir sowie die Siedlung Khirbat Al Halul eingenommen haben.

Auf einer Karte sieht der heutige Fortschritt der Tiger etwa wie folgt aus:

Insgesamt ist die syrische Armee damit seit gestern von Resafa aus rund 20 Kilometer gen Süden vorgerückt. Fortschritte von fünf oder zehn Kilometer an einem Tag mögen in der Wüste nicht viel erscheinen und sie sind auf der Lagekarte auch kaum erkennbar. Aber bis nach Sukhnah östlich von Palmyra sind es von der gegenwärtigen Position der Tiger nur noch rund 60 Kilometer nach Süden und bis zur seit Jahren von ISIS-Terroristen umzingelten Regierungsenklave in Deir Ezzor sind es auch bloß noch 110 Kilometer nach Südosten. Man kann sich also ausmalen, wie lange es bei dem Tempo dauert, bis die Tiger in Sukhnah und Deir Ezzor sind, auch wenn sie zwischendurch mal ein paar Tage nicht weiter vorrücken, sondern Positionen und Flanken sichern.

Dass die syrische Armeeführung ausgerechnet die Tiger mit der Offensive von Resafa nach Süden beauftragt hat, dürfte auch ein ziemlich deutliches Indiz dafür sein, dass die Befreiung von Deir Ezzor in den nächsten Wochen auf dem Programm steht, denn die Tiger stehen nicht im Ruf, ihre Missionen vor Erreichen des Ziels abzubrechen.

Advertisements