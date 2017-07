Syrische Armee geht im Osten von Suweida und des Damaszener Umlands voran

Während in Genf gerade eine neue Runde der stets ergebnislosen Genfer Syriengespräche stattfindet, ist die syrische Armee im Osten der Provinzen Suweida und Damaszener Umland ein Stück gegen ein Gemisch von ISIS, Al Kaida und US-gestützten Jihadis vorgerückt.

Die Fortschritte der Armee im Osten von Suweida werden auf einer Karte des Militärmedienzentrums wie folgt dargestellt – heute eingenommene Orte in gelb:

Die Fortschritte der Armee im Osten des Damaszener Umlands werden auf einer anderen Karte des Militärmedienzentrums wie folgt dargestellt – auch hier heute eingenommene Orte in gelb:

Die Bedeutung des Vorrückens der Armee lässt sich leichter kennen, wenn man eine Karte betrachtet, wo beide Operationen verzeichnet sind – Jordanien in weiß:

Man sollte das natürlich nicht überbewerten, da das Gebiet weitgehend Wüste ist, und Änderungen im Gelände da so schnell kommen und gehen können wie Wüstenstürme. Aber wenn die heute gebildete Tasche im Osten von Suweida auch von der syrischen Armee eingenommen ist, was nicht lang dauern dürfte, dann dürfte die syrische Armee mit dem heutigen Vorstoß mehr als Fünftausend Quadratkilometer Land vom Terror befreit haben. Und das ist auch in der Wüste nicht wenig.

