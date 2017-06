Syrische Armee nimmt Straße von Ithriya nach Resafa ein

Nachdem am Montag noch rund 15 Kilometer fehlten, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am gestrigen Freitag, dass die syrische Armee und ihre Partner nach schweren Gefechtem mit ISIS-Terroristen das ganze Gebiet von Ithriya im Osten der Provinz Hama bis Resafa im Westen der Provinz Raqqa unter ihre Kontrolle gebracht haben.

Dargestellt auf einer Karte sieht das wie folgt aus:

Nördlich der Straßenverbindung von Ithriya nach Resafa befindet sich im Südosten der Provinz Aleppo ein rund 1500 Quadratkilometer großes, aber nur spärlich besiedeltes Wüstengebiet, das bislang als ISIS-Gebiet ausgewiesen wurde.

Ob sich in diesem Wüstengebiet im Südosten der Provinz Aleppo noch versprengte ISIS-Terroristen befinden oder ob ISIS sich rechtzeitig vor der Einkesselung aus dem Südosten der Provinz Aleppo zuürckgezogen hat, ist zwar noch nicht ganz klar, dürfte aber praktisch auch kaum noch eine Rolle spielen. Das ganze Gebiet wird nämlich so oder so komplett an die syrische Armee fallen. Sollten dort noch einige versprengte und von jeglichem Nachschub abgeschnittene ISIS-Terroristen angetroffen werden, dann wird die syrische Armee da eben noch etwas nacharbeiten müssen.

Man kann also schon jetzt getrost davon ausgehen, dass die Lage in Syrien und Irak insgesamt etwa wie folgt aussieht:

Spannender dürfte die Frage sein, worauf die syrische Armee sich als nächstes konkret konzentrieren wird. Dabei darf man vermutlich davon ausgehen, dass die syrische Armee beabsichtigt, mit Ausnahme der Stadt Raqqa, wo von den USA unterstützte kurdisch geprägte SDF-Kräfte in der Offensive sind, in nächster Zeit das gesamte noch von ISIS beherrschte Territorium in Syrien einzunehmen, während gleichzeitig befreundete irakische Kräfte das im Irak noch von ISIS-Terroristen gehaltene Territorium unter ihre Kontrolle bringen. Durchaus denkbar ist, dass die syrische Armee an allen Fronten gleichzeitig gegen die im Zusammenbruch befindliche Terrorgruppe ISIS in Richtung Deir Ezzor vorgehen wird.

